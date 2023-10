Vegas zvládli aj dvoj druhý zápas, na ľade San Jose triumfovali 4:1

NHL - výsledky:



Buffalo - NY Rangers 1:5, Columbus - Philadelphia 2:4, New Jersey - Detroit 4:3, Dallas - St. Louis 2:1 pp a sn, Minnesota - Florida 2:0, Nashville - Seattle 3:0, San Jose - Vegas 1:4

New York 13. októbra (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers vstúpili úspešne do nového ročníka zámorskej NHL. Na ľade Buffala triumfovali 5:1, keď sa dvoma gólmi a asistenciou prezentoval Chris Kreider. Útočník Jack Hughes prispel dvoma presnými zásahmi k víťazstvu New Jersey doma nad Detroitom 4:3. Hráči Vegas zdolali San Jose 4:1 a naplno bodovali aj vo svojom druhom dueli v novej sezóne.V drese Rangers si jubilejné 100. víťazstvo v NHL pripísal brankár Igor Šesťorkin, vydarenú súťažnú premiéru na poste trénera "jazdcov" má za sebou Peter Laviolette. "," uviedol kouč Rangers, v ktorého tíme mal Artemij Panarin dva body (1+1) a Mika Zibanejad tri asistencie.Hráči New Jersey rozhodli o víťazstve nad Detroitom dvoma gólmi v záverečnej päťminútovke, postarali sa o to gólmi Dougie Hamilton a Erik Haula. V druhej tretine skóroval dvakrát Jack Hughes, švajčiarsky obranca Jonas Siegenthaler si pripísal tri asistencie a český brankár Vítek Vaněček 32 úspešných zákrokov.Philadelphia vyhrala na ľade Columbusu 4:2, pod čo sa dvoma gólmi podpísal Travis Konecny. Brankár Carter Hart predviedol 31 zákrokov a pridal asistenciu. Prvý súťažný duel na novom pôsobisku tak nevyšiel koučovi "modokabátnikov" Pascalovi Vincentovi, Blue Jackets navyše prišli o zraneného obrancu Zacha Werenského po faule kolenom od Garneta Hathawaya.Čistým kontom so 41 zákrokmi vstúpil do novej sezóny švédsky brankár Filip Gustavsson, ktorý tak výrazne pomohol Minnesote k triumfu nad Floridou 2:0. Jeho krajan Joel Eriksson Ek mal dva body (1+1) a Brock Faber si otvoril strelecký účet v NHL. Gól neinkasoval ani Fín Juuse Saros, ktorý zlikvidoval 23 striel súpera a jeho Nashville vyhral nad Seattlom 3:0.