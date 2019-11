Slovák A. Végh knokautoval českého zápasníka K. Vémolu už v prvom kole

Praha 10. novembra (TASR) - Slovák Attila Végh triumfoval na sobotňajšom galavečere miešaných bojových umení Oktagon 15. Vo vypredanej pražskej O2 aréne knokautoval už v prvom kole Čecha Karlosa Vémolu a uštedril mu prvú prehru od augusta 2015.



Organizátori označili netrpezlivo očakávaný súboj poloťažkej váhy za "Zápas storočia", stretli sa v ňom zrejme najpopulárnejší bojovníci svojich krajín. Favoritom stávkových kancelárií medzi 34-ročnými rovesníkmi bol Vémola, ktorý ťahal jedenásťzápasovú víťaznú šnúru. Végh prekvapujúco prehral v predchádzajúcom vystúpení, no tentoraz slávili úspech jeho silné stránky. Čechovi sa nepodarilo súpera strhnúť na zem, naopak, Slovák triafal údery a veľmi rýchlo, v čase 2:07 min zasadil aj rozhodujúci pravý hák. Pripísal si 33. víťazstvo, na konte má tiež deväť prehier a dve remízy.



"Predchádzajúca prehra ma brutálne nakopla. Týždeň po nej som sa trápil, potom prišla ponuka, že pôjdem s Karlosom. Znova sa vo mne niečo zobudilo, začal som opäť drieť ako blázon. Štyri mesiace sme robili s celým mojím tímom, nie je to len o mne. Prešiel som si za štyri mesiace peklom, po každom tréningu som mal slzy v očiach. Mal som jediný cieľ, aby som zdolal Karlosa. Nedával som do toho emócie, mal som mentálneho kouča, ktorý mi pomohol. Všetko bolo nastavené a vyšlo to," povedal Végh na pozápasovej tlačovej konferencii.



Vémola utrpel šiestu prehru pri 27 víťazstvách, knokautom podľahol prvýkrát v kariére. "V prvom rade musím zagratulovať veľkému slovenskému šampiónovi. Okomentovať zápas nemôžem, pretože som ho nevidel a príliš si z neho nepamätám. Určite bola chyba, že som do toho nešiel agresívne ako vždy. Neviem, či ma zamrazila aréna, možno som nerešpektoval jeho údery. Nemyslel som si, že budú také tvrdé. Musím sa pozrieť, kde som urobil chybu. Všetky sny sa mi rozplynuli, musím sa s tým vyrovnať a zamyslieť sa, čo bude so mnou. UFC sa mi už nepodarí, ak mi Attila s promotérmi ponúknu odvetu, musím ísť po nej. Teraz som mohol stratiť všetko, v odvete by som už nemal čo stratiť. To nič nemení na tom, že dnes vyhral lepší, a to bol Attila Végh," uviedol Vémola.