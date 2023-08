Veiga prestúpil do Al-Ahli. Je to trápne, povedal Kroos

Madrid 26. augusta (TASR) - Jeden z najväčších španielskych futbalových talentov Gabri Veiga prekvapujúco prestúpil zo Celty Vigo do saudskoarabského tímu Al-Ahli. O dvadsaťjedenročného stredopoliara sa pritom zaujímali popredné európske kluby a mal byť blízko k prestupu do talianskeho SSC Neapol.



Al-Ahli malo za Veigu zaplatiť klubu z Galície 35 miliónov eur. Nádejný mladík odohral v uplynulom ročníku La Ligy 36 stretnutí, v ktorých strelil 11 gólov a pridal 4 asistencie. Záujem o neho mal prejaviť aj Real Madrid. V novom pôsobisku sa stretne s Robertom Firminom, Rijadom Mahrezom či Franckom Kessiem. "Klenot Španielska bude spievať našu hymnu," uviedol Al-Ahli na sociálnych sieťach.



K prestupu sa vyjadril aj stredopoliar Realu Madrid Toni Kroos, ktorý začiatkom tohto týždňa v komentári na Instagrame označil Veigov prestup do Saudskej Arábie za "trápny". Tridsaťtriročný Nemec následne tento komentár zmazal.