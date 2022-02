Velez-Zuzulová: Petra nemala čo stratiť, Prezidentka: Som na ňu hrdá

Pozrite si aj: OBRAZOM: Bojovníčka Petra Vlhová získala zlato

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová pózuje na pódiu so zlatou medailou po jej víťazstve v 2.kole slalomu žien v alpskom lyžovaní na ZOH 2022 v Pekingu, v stredisku Jen-čching 9. februára 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Prezidentka: Som na Petru Vlhovú veľmi hrdá

Premiér: Slovensko môže byť na Petru Vlhovú právom hrdé

Rezort školstva na čele s B. Gröhlingom blahoželá P. Vlhovej k zlatej medaile

Bratislava 9. februára (TASR) - Reakcie na triumf slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej v stredajšom slalome na ZOH 2022 v Pekingu:Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyzdvihla cenu, ktorú má zlatá olympijská medaila Petry Vlhovej pre celé Slovensko.napísala na sociálnej sieti.Hlava štátu pripomenula, že Vlhová získala vôbec prvú medailu z olympiády pre slovenské zjazdové lyžovanie. Pozdravila zároveň ďalších slovenských olympionikov v Pekingu.napísala prezidentka.Petra Vlhová získala v stredu na zimných olympijských hrách (ZOH) v Pekingu zlatú medailu v slalome. Po prvom kole figurovala na 8. mieste, víťazstvo si zabezpečila najlepším časom v druhom kole.Petra Vlhová predviedla opäť famózny výkon a Slovensko môže byť na ňu právom hrdé. Na sociálnej sieti to uviedol predseda vlády SR Eduard Heger v gratulácii držiteľke zlatej medaily v slalome na Zimných olympijských hrách (ZOH) 2022 v Pekingu.Premiér zároveň zdôraznil, že je to nielen prvá olympijská medaila pre našu lyžiarku, ale aj pre slovenské zjazdové lyžovanie ako také.napísal premiér a pozdravil ďalších slovenských športovcov, ktorí súťažia na olympiáde.Petra Vlhová vyhrala v stredu súťaž v slalome, po najrýchlejšom čase v druhom kole, ktorým sa na vrchol posunula z ôsmeho miesta po prvom kole.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na čele so šéfom rezortu Branislavom Gröhlingom (SaS) blahoželá lyžiarke Petre Vlhovej k zisku zlatej medaily v slalome na Zimných olympijských hrách v Pekingu.Radosť z jej výhry vyjadril na sociálnej sieti aj štátny tajomník rezortu školstva pre oblasť športu Ivan Husár.uviedol Husár.Radosť zo zisku najcennejšieho kovu vyjadril aj splnomocnenec vlády pre mládež a šport Karol Kučera (OĽANO).Slovenská lyžiarka Petra Vlhová je olympijská víťazka v slalome. V stredajšej súťaži na ZOH 2022 v Pekingu triumfovala z ôsmeho miesta po prvom kole. Vlhová získala pre Slovensko historický cenný kov v alpskom lyžovaní pod piatimi kruhmi a prvú medailu na Zimných olympijských hrách 2022.