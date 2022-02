Velez Zuzulovú,P.Fialkovú a Hrivíka zvolili do komisie športovcov SOŠV

Bratislava 21. februára (TASR) - Veronika Velez Zuzulová, Paulína Fialková a Marek Hrivík sa stali novými členmi komisie športovcov Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). Právo voliť zástupcov za zimné športy v komisii SOŠV mali v tajných voľbách všetci slovenskí športovci, ktorí sa predstavili na ZOH 2022.



Ako v pondelok informoval web olympic.sk, do komisie športovcov za zimné športy boli zvolení traja účastníci ZOH 2022, resp. ZOH 2018 z celkového počtu štyroch kandidátov. Najvyšší počet hlasov – 42 – získala bývalá lyžiarka Veronika Velez Zuzulová. Za ňou skončili vo voľbách biatlonistka Paulína Fialková (41) a hokejista Marek Hrivík (35 hlasov). Neúspešným kandidátom bol sánkar Matej Zmij s 31 hlasmi.



Trio Veronika Velez Zuzulová, Paulína Fialková a Marek Hrivík nahradí v komisii doterajších členov za zimné športy Pavla Hurajta, Janu Wolnerovú a Jakuba Šimoňáka.



Predsedníčkou komisie športovcov SOŠV je strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková, ktorá je ex officio aj členkou výkonného výboru SOŠV. Od olympijských hier v Tokiu sú členmi komisie športovcov za letné športy okrem Zuzany Rehák Štefečekovej aj olympijský šampión v chôdzi na 50 km z Ria de Janeiro 2016 Matej Tóth, triatlonista Richard Varga, tenista Filip Polášek a vodný slalomár Matej Beňuš.



Nominantkou prezidenta SOŠV Antona Siekela je v komisii rýchlostná kanoistka Martina Gogolová-Kohlová. Z pozície členky komisie športovcov Európskych olympijských výborov je členkou komisie športovcov SOŠV ex officio aj lukostrelkyňa Alexandra Longová.