Veľká Británia a Taliansko postúpili do elitnej kategórie MS

Sfantu Gheorghe 3. mája (TASR) - Hokejisti Veľkej Británie a Talianska postúpili do elitnej kategórie majstrovstiev sveta. Briti si zaistili prvenstvo na turnaji A-skupiny I. divízie MS v rumunskom Sfantu Gheorghe, keď si v záverečnom zápase poradili s Poľskom 3:0. V piatich stretnutiach získali dokopy 12 bodov. Z druhého miesta sa medzi svetovú elitu prebojovali Taliani, ktorí si postup definitívne zabezpečili presvedčivým víťazstvom 7:1 nad domácim Rumunskom. Oba tímy sa tak predstavia na budúcoročnom svetovom šampionáte vo švajčiarskych mestách Zürich a Fribourg.



Briti sa vrátia do najvyššej kategórie po ročnej prestávke, „azúroví“ v nej účinkovali naposledy na MS 2022 v Helsinkách a Tampere. Šancu vrátiť sa medzi elitu po 19 rokoch prepásla Ukrajina. V sobotu jej stačil získať bod s Japonskom, no prehrala 2:3 a klesla na nepostupové tretie miesto. Na poslednom 6. mieste skončili Rumuni, ktorí tak zostúpili do B-skupiny I. divízie MS.