Veľká Británia podľahla USA v zápase B-skupiny

B-skupina (Tampere):



Veľká Británia - USA 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)



Góly: 29. Meyers (Peeke, Schmidt), 41. Bellows (Gaudette, Farrell), 44. Bellows (Farrell, Schmidt). Rozhodovali: Ingram (USA), ŠTOLC (SR) - Merten (Nem.), SYNEK (SR), Vylúčení: 5:6, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 4506 divákov.



Veľká Británia: Whistle - Richardson, Tetlow, D. Phillips, O'Connor, Clements, Ehrhardt, Jones - Dowd, Neilson, Lake - Mosey, Conway, Perlini - J. Phillips, Myers, Waller - Davies, Lachowicz, Hook - Ferrara



USA: Swayman - S. Jones, Merrill, Peeke, Schmidt, Hughes, Megna, Blankenburg - Bellows, Gaudette, Farrell - Barber, Bordeleau, Kuhlman - Hayden, Meyers, Galchenyuk - Watson, Lafferty, V. Lettieri



Na snímke zľava britský brankár Jackson Whistle, jeho spoluhráč v útoku Ben O'Connor a americký hráč Austin Watson v zápase základnej B-skupiny Veľká Británia - USA na 85. majstrovskvách sveta v ľadovom hokeji vo fínskom Tampere vo štvrtok 19. mája 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke vpravo americký brankár Jeremy Swayman likviduje strelu, vľavo britský hráč Matthew Myers v zápase základnej B-skupiny Veľká Británia - USA na 85. majstrovskvách sveta v ľadovom hokeji vo fínskom Tampere vo štvrtok 19. mája 2022. Foto: TASR/AP



Tabuľka B-skupiny:



1. Švédsko 4 3 1 0 0 17:6 11



2. Fínsko 4 3 0 1 0 13:5 10



3. USA 4 2 1 0 1 11:7 8



4. Nórsko 4 1 1 0 2 11:14 5



------------------------------------------



5. Česko 3 1 0 1 1 9:8 4



6. Lotyšsko 3 1 0 0 2 5:8 3



7. Rakúsko 4 0 1 1 2 8:12 3



------------------------------------------



8. Veľká Británia 4 0 0 1 3 4:18 1





Tampere 19. mája (TASR) - Americkí hokejisti si pripísali vo štvrtok tretiu výhru na majstrovstvách sveta. Veľkú Britániu zdolali v zápase B-skupiny 3:0 a dokopy majú na konte osem bodov. Ich súper je zatiaľ bez víťazstva.Čakanie USA na prvý gól prelomil až v 29. minúte Ben Meyers, keď tečoval do britskej siete strelu Andrewa Peekea. Víťazstvo poistil v záverečnom dejstve Kieffer Bellows, ktorý sa postaral o ďalšie dva presné zásahy. Jeho tím čaká najbližší zápas v sobotu o 11.20 h proti Švédsku. Briti nastúpia v piatok o 15.20 proti Fínsku.Američania sa nechávali v úvodnom dejstve nadmerne vylučovať a ich súper odohral v početnej výhode takmer osem minút. Briti však ani jednu presilovku nevyužili a USA sa dokonca dostali počas vlastných oslabení do viacerých brejkov. Prevahu potvrdzovali aj v plnom počte, no gólovo sa nepresadili.V druhej tretine zvýšili tlak a súpera zavreli na niekoľko minút v jeho obrannom pásme. Gólovo z toho ťažil Meyers, ktorý v 29. minúte tečoval za Whistlov chrbát strelu Peekea. Vyloženú šancu následne nepremenil Gaudette, keď zle trafil puk v lete z bezprostrednej blízkosti. Jeho tím nevyužil ani ďalšiu možnosť zvýšiť skóre v presilovke. Následne sa na pomerne dlhý čas nedokázalo usadiť v pásme ani jedno z mužstiev. V záverečnej minúte sa opäť k slovu dostali zverenci Quinna, ktorí Britov točili, ale nevystrelili na bránku.Do dvojgólového vedenia poslal svoje mužstvo Bellows po 58 sekundách tretej tretiny. Pri strele z uhla využil zlé postavenie Whistla - ten bol pri vzdialenejšej žŕdke a počas zmeny pozície sa od neho nešťastne odrazila strela do bránky. Druhý presný zásah pridal Bellows o necelé tri minúty, keď umiestnil puk pod brvno počas presilovky. USA sa ešte do konca stretnutia dostali do viacerých väčších šancí, konečný výsledok však už nezmenili.