Veľká cena Číny zostane v súťažnom kalendári minimálne do roku 2030

Šanghaj 6. decembra (TASR) - Veľká cena Číny zostane v súťažnom kalendári F1 minimálne do roku 2030. Predstavitelia F1 sa s organizátormi dohodli na päťročnej zmluve.



Okruh v Šanghaji hostil prvé preteky pred 20 rokmi. V budúcom roku sa VC uskutoční od 21. do 23. marca. "Šanghaj je neuveriteľné mesto a tunajšia pretekárska trať je skvelou skúškou pre našich jazdcov. Som veľmi rád, že F1 bude pokračovať v úspešnom partnerstve s VC Číny po dobu ďalších piatich rokov," povedal Stefano Domenicali, prezident a výkonný riaditeľ Formuly 1.



V tomto roku sa podujatie vrátilo do krajiny po päťročnej prestávke, pričom Max Verstappen z Red Bullu zvíťazil v šprinte i hlavných pretekoch. Správu priniesla agentúra AFP.