Veľká cena Japonska formuly 1 bude na programe minimálne do roku 2029

Tokio 2. februára (TASR) - Podujatie Veľkej ceny Japonska formuly 1 na okruhu Suzuka sa bude v kalendári pretekov nachádzať minimálne do roku 2029. Vedenie F1 sa dohodlo so zástupcami súťaže na predĺžení zmluvy o päť rokov.



"Suzuka je špeciálny okruh a súčasť štruktúry tohto športu. Som rád, že tu preteky F1 budú pokračovať minimálne do roku 2029," povedal prezident F1 Stefano Domenicali pre agentúru DPA.