Veľká cena Maďarska zostane v kalendári seriálu až do roku 2032

Budapešť 22. júla (TASR) - Vedenie formuly 1 oznámilo v sobotu päťročné predĺženie zmluvy, na základe ktorej zostane Veľká cena Maďarska v kalendári seriálu až do roku 2032.



Dohoda sa zrodila počas víkendu na Hungaroringu, ktorý mal pôvodne platnú zmluvu do roku 2027. Okruh neďaleko Budapešti prejde v najbližších rokoch výraznou rekonštrukciou, vrátane novej budovy boxov a hlavnej tribúny. Trať s dĺžkou 4,4 km je v kalendári F1 od roku 1986.



"Je to špeciálny okruh, na ktorý sa všetci jazdci a naši fanúšikovia vždy tešia," povedal o Hungaroringu prezident F1 Stefano Domenicali podľa agentúry AP.