Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 3. máj 2026Meniny má Galina
< sekcia Šport

Veľká cena Miami odštartuje pre hrozbu búrok o tri hodiny skôr

.
Jazdec tímu Alpine Franco Colapinto z Argentíny riadi svoj monopost v boxovej uličke počas kvalifikácie na Veľkú cenu Formuly 1 v Miami v sobotu 2. mája 2026 v Miami Gardens na Floride. Foto: TASR/AP

Z pole position odštartuje taliansky tínedžer Kimi Antonelli na Mercedese.

Autor TASR
Miami 3. mája (TASR) - Veľká cena Miami sa začne o tri hodiny skôr ako bolo pôvodne plánované. Organizátori sa pre tento krok rozhodli po predpovedi extrémneho počasia vrátane možných silných búrok. Preteky tak odštartujú už o 19.00 SELČ, pôvodne sa malo ísť až o 22.00 h.

Toto rozhodnutie bolo prijaté s cieľom zabezpečiť čo najmenšie narušenie pretekov a zabezpečiť absolvovanie Veľkej ceny v čo možno najlepších podmienkach. Uprednostnili sme bezpečnosť jazdcov, fanúšikov, tímov a personálu,“ uviedli organizátori v oficiálnom stanovisku.

Z pole position odštartuje taliansky tínedžer Kimi Antonelli na Mercedese. Líder šampionátu vyhral kvalifikáciu o 166 tisícin sekundy pred štvornásobným šampiónom Maxom Verstappenom na monoposte Red Bull.
.

Neprehliadnite

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA