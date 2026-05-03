Veľká cena Miami odštartuje pre hrozbu búrok o tri hodiny skôr
Z pole position odštartuje taliansky tínedžer Kimi Antonelli na Mercedese.
Autor TASR
Miami 3. mája (TASR) - Veľká cena Miami sa začne o tri hodiny skôr ako bolo pôvodne plánované. Organizátori sa pre tento krok rozhodli po predpovedi extrémneho počasia vrátane možných silných búrok. Preteky tak odštartujú už o 19.00 SELČ, pôvodne sa malo ísť až o 22.00 h.
„Toto rozhodnutie bolo prijaté s cieľom zabezpečiť čo najmenšie narušenie pretekov a zabezpečiť absolvovanie Veľkej ceny v čo možno najlepších podmienkach. Uprednostnili sme bezpečnosť jazdcov, fanúšikov, tímov a personálu,“ uviedli organizátori v oficiálnom stanovisku.
Z pole position odštartuje taliansky tínedžer Kimi Antonelli na Mercedese. Líder šampionátu vyhral kvalifikáciu o 166 tisícin sekundy pred štvornásobným šampiónom Maxom Verstappenom na monoposte Red Bull.
