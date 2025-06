Veľká cena Rakúska F1 zostane v kalendári minimálne do roku 2041

Spielberg 29. júna (TASR) - Veľká cena Rakúska zostane v kalendári prestížneho seriálu F1 až do roku 2041. Pred tohtoročným podujatím v Spielbergu to oznámilo riaditeľstvo šampionátu.



„Rakúsko je pre F1 už dlho mimoriadne špeciálne miesto. Je fantastické, že sme zabezpečili dlhodobú budúcnosť Veľkej ceny, ktorá je tak hlboko zakorenená v histórii tohto športu,“ povedal šéf F1 Stefano Domenicali.



Prvé preteky sa konali v Rakúsku v roku 1964. Súčasne dejisko Red Bull Ring hostilo túto udalosť premiérovo o šesť rokov neskôr. Okruh vypadol z kalendára v roku 2004, ale v roku 2010 investoval spoluzakladateľ Red Bullu Dietrich Mateschitz do renovácie. Od roku 2014 je pravidelnou súčasťou kalendára. Informoval agentúra DPA.