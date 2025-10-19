Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Veľká cena USA zostáva súčasťou seriálu minimálne do roku 2034

Holandský jazdec Red Bullu Max Verstappen riadi svoje auto počas kvalifikácie na preteky Formuly 1 Grand Prix USA v Austine v Texase v sobotu 18. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Podujatie v USA sa vrátilo do kalendára v roku 2012 a v uplynulých rokoch prilákalo na okruh v priemere približne 430 tisíc fanúšikov.

Autor TASR
Austin 19. októbra (TASR) - Veľká cena USA, ktorá sa koná na okruhu Circuit of The Americas v Austine, zostane súčasťou seriálu majstrovstiev sveta F1 minimálne do roku 2034.

Podujatie v USA sa vrátilo do kalendára v roku 2012 a v uplynulých rokoch prilákalo na okruh v priemere približne 430 tisíc fanúšikov. „Od roku 2012 VC USA rastie nielen na sile, ale aj popularite. Podujatie na Circuit of The Americas je skutočným zážitkom pre fanúšikov, jazdcov a tímy, vďaka čomu láka stovky tisíc priaznivcov. F1 rastie na popularite v USA, preto sme radi, že sme mohli predĺžiť spoluprácu s tímom v Austine,“ uviedol pre oficiálnu stránku seriálu Stefano Domenicali prezident a výkonný riaditeľ F1.
