VEĽKÁ TRAGÉDIA: Sedem fanúšikov zahynulo pri nehode cestou na zápas
Minibus prevážajúci fanúšikov čelne narazil do kamióna po predbiehacom manévri.
Autor TASR
Temešvár 27. januára (TASR) - Sedem fanúšikov gréckeho futbalového klubu PAOK Solún prišlo o život pri vážnej dopravnej nehode v Rumunsku. Podľa agentúry DPA sa tragédia udiala cestou na štvrtkový zápas Európskej ligy na pôde Olympique Lyon.
Grécka televízia odvysielala videozáznam, na ktorom vidno, ako minibus prevážajúci priaznivcov PAOK čelne narazil do kamióna po predbiehacom manévri. Vozidlo bolo po náraze úplne zničené. K nehode došlo neďaleko západorumunského mesta Temešvár. Na miesto havárie cestovali zamestnanci gréckeho veľvyslanectva. Zdroje blízke PAOK uviedli, že na ceste boli aj zástupcovia klubu.
Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vyjadril sústrasť rodinám obetí. „Bol som hlboko šokovaný, keď som sa dozvedel o tragickej nehode v Rumunsku, pri ktorej prišlo o život sedem mladých krajanov,“ napísal na Facebooku. Grécke veľvyslanectvo je v úzkom kontakte s miestnymi úradmi a poskytne im všetku možnú podporu, dodal.
