SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 29 rokov zomrel basketbalista z NBA
Začiatkom apríla ho zatkli v americkom štáte Arkansas za prekročenie rýchlosti a držbu zakázanej látky. Podľa správ malo ísť o kratom.
Memphis 12. mája (TASR) - Vo veku 29 rokov zomrel kanadský basketbalista Brandon Clarke. V utorok o tom informovali jeho klub Memphis Grizzlies, jeho agentúra Priority Sports, vedenie NBA aj agentúra AP.
Grizzlies ani hráčova agentúra bezprostredne neuviedli podrobnosti o tom, kedy, kde a za akých okolností Clarke zomrel. Začiatkom apríla ho zatkli v americkom štáte Arkansas za prekročenie rýchlosti a držbu zakázanej látky. Podľa správ malo ísť o kratom, bylinný doplnok propagovaný ako alternatívny prostriedok proti bolesti. V štáte Tennessee je jeho držba legálna. O deň neskôr ho prepustili na kauciu.
Clarka si v drafte NBA v roku 2019 vybral klub Oklahoma City Thunder z 21. miesta po jeho pôsobení na univerzite Gonzaga. Práva na hráča následne vymenil do Memphisu Grizzlies, ktorí si v tom istom drafte z druhej pozície vybrali Ja Moranta. Clarke sa spolu s Morantom dostal v roku 2020 do nováčikovského tímu NBA a v októbri 2022 podpísal s Grizzlies viacročné predĺženie zmluvy.
Dňa 3. marca 2023 si v zápase proti Denveru Nuggets roztrhol ľavú Achillovu šľachu. Zranenia ho v uplynulých troch sezónach pustili len do 72 z možných 246 zápasov, v prebiehajúcej sezóne nastúpil iba dvakrát.
