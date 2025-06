VEĽKÉ FAUX PAS: New Jersey zverejnilo Paláta so slovenskou vlajkou

Newark 16. júna (TASR) - Účastníci budúcoročného olympijského hokejového turnaja v Miláne musia v pondelok odprezentovať prvú šesticu nominovaných hráčov. Inak nespravila ani česká reprezentácia, ktorá medzi poltucet hráčov zaradila okrem iných aj útočníka Ondřeja Paláta. Jeho zamestnávateľ New Jersey Devils však v grafike na sociálnej sieti uverejnil Paláta spolu so slovenskou vlajkou.



„Diabli“ po chvíli od uverejnenia svoj príspevok zmazali a znovu ho pridali so správnou vlajkou ČR. Klub bude reprezentovať pod piatimi kruhmi aj slovenský obranca Šimon Nemec.