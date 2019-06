Veľkú cenu Kanady vyhral Hamilton, Vettel druhý po penalizácii

Správu aktualizujeme.

Montreal 9. júna (TASR) - Brit Lewis Hamilton na Mercedese triumfoval na Veľkej cene Kanady, siedmom podujatí seriálu MS F1 a pripísal pre svoj tím siedmy triumf v sezóne. Ako prvý síce prešiel cieľovou rovinkou Sebastian Vettel na Ferrari, ten však mal už vopred avizovaný 5-sekundový trest, pre ktorý skončil druhý. Tretiu priečku obsadil Vettelov tímový kolega Monačan Charles Leclerc.



Aj na siedmom podujatí sezóny sa tak z triumfu tešil jazdec Mercedesu, pre Hamiltona to bolo piate víťazstvo v sezóne a už siedmy triumf v Kanade. Zároveň ním zvýšil náskok na čele priebežného poradia.



Zahrievacie kolo prinieslo problémy Hamiltona, ktorého monopost vyrazil veľmi pomaly, no Mercedes stihol včas vyriešiť problém. Úvodné kilometre nepriniesli zmenu na popredných priečkach a pretekári si udržali svoje pozície z kvalifikácie. V pomerne pokojnom úvode pretekov zaujalo zlomené zadné koleso Norrisa, ktorý odstúpil v 8. kole. Líder Vettel zamieril do boxov v 26. kole a po prezutí najbližších konkurentov sa vrátil na prvú priečku. Od 37. kola pútal pozornosť súboj Ricciarda s Bottasom o 5. priečku, ktorý napokon lepšie dopadol pre Fína. Hamilton sa postupne dostal za Vettela, ktorý mal v 48. kole problém v dvojitej zákrute, avšak dokázal sa udržať pred Hamiltonom. Traťoví komisári mu však dodatočne udelili 5-sekundovú penalizáciu. V závere pretekov zaujal Valtteri Bottas, ktorý vytvoril nový traťový rekord.



Seriál F1 bude pokračovať 23. júna Veľkou cenou Francúzska.