Veľkú národnú steeplechase vyhral I Am Maximus s džokejom Townendom

Liverpool 13. apríla (TASR) - Írsky džokej Paul Townend na koni I Am Maximus vyhral v sobotu 176. Veľkú národnú steeplechase. Na prestížnych dostihoch v Aintree triumfoval prvýkrát v kariére. Tréner Willie Mullins slávil už druhé víťazstvo na Grand National, pred 19 rokmi ovládol preteky jeho kôň Hedgehunter. Majiteľ stajne JP McManus sa radoval z tretieho triumfu po víťazstvách s Don't Push It (2010) a Minella Times (2021).



Po záverečnej prekážke bol v hre o prvenstvo až tucet koní, no na cieľovej rovine predviedol I Am Maximus (kurz 7:1 na víťazstvo) drvivý finiš a nedal konkurentom šancu. "Neuveriteľné preteky, neuveriteľný kôň. Pravdupovediac, je to trochu surreálne. Gold Cup a Grade One sú špeciálne preteky, no Grand National je niečo úplne iné. K víťazstvu potrebujete aj kus šťastia. A ja som šťastný chlapec," citovala Townenda agentúra AFP.