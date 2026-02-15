Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Nedeľa 15. februára

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

TASR prináša denný program na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Autor TASR
Program ZOH 2026 v nedeľu 15. februára.


10.00 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA



10.00 alpské lyžovanie

10.00/13.30 ženy obrovský slalom /JANČOVÁ/

11.15 biatlon

11.15 muži stíhacie preteky na 12,5 km /BORGUĽA/

14.45 ženy stíhacie preteky na 10 km /BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ, KAPUSTOVÁ, KUZMINOVÁ, M. REMEŇOVÁ/

11.46 akrobatické lyžovanie

11.46/11.48 muži dual moguls - malé a veľké finále

12.00 beh na lyžiach

muži štafeta na 4×7,5 km

14.35 snoubording

14.35/14.40 mix tímy snoubordkros - malé a veľké finále

17.03 rýchlokorčuľovanie

ženy 500 m

18.00 skeleton

mix – tímová súťaž

18.45 skoky na lyžiach

ženy – veľký mostík /KAPUSTÍKOVÁ/


9.05 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - ĎALŠIE SÚŤAŽE



9.05 curling

9.05/19.05 muži – zápasy v základnej skupine

14.05 ženy – zápasy v základnej skupine

10.00 boby

10.00/11.50 ženy monobob – 1. a 2. jazda /ČERŇANSKÁ/

10.30 akrobatické lyžovanie

10.30 muži dual moguls - vyraďovacia fáza

19.30 muži Big Air - kvalifikácia

12.10 hokej–muži

A-skupina:

12.10 Švajčiarsko – Česko

16.40 Kanada – Francúzsko

C-skupina:

19.10 Dánsko – Lotyšsko

21.10 USA – Nemecko

13.45 snoubording

mix tímy snoubordkros - vyraďovacia fáza

16.00 rýchlokorčuľovanie

muži tímová stíhačka – štvrťfinále

19.45 krasokorčuľovanie

športové dvojice – krátky program


ZOH26-biatlon - P. Hurajt si prevezme striebornú medailu zo ZOH 2010

(Anterselva/Tal.)


ZOH26-šport - Olympijský festival

(Jasná/Biela púť)
