VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Nedeľa 15. februára
TASR prináša denný program na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Autor TASR
Program ZOH 2026 v nedeľu 15. februára.
10.00 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA
10.00 alpské lyžovanie
10.00/13.30 ženy obrovský slalom /JANČOVÁ/
11.15 biatlon
11.15 muži stíhacie preteky na 12,5 km /BORGUĽA/
14.45 ženy stíhacie preteky na 10 km /BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ, KAPUSTOVÁ, KUZMINOVÁ, M. REMEŇOVÁ/
11.46 akrobatické lyžovanie
11.46/11.48 muži dual moguls - malé a veľké finále
12.00 beh na lyžiach
muži štafeta na 4×7,5 km
14.35 snoubording
14.35/14.40 mix tímy snoubordkros - malé a veľké finále
17.03 rýchlokorčuľovanie
ženy 500 m
18.00 skeleton
mix – tímová súťaž
18.45 skoky na lyžiach
ženy – veľký mostík /KAPUSTÍKOVÁ/
9.05 curling
9.05/19.05 muži – zápasy v základnej skupine
14.05 ženy – zápasy v základnej skupine
10.00 boby
10.00/11.50 ženy monobob – 1. a 2. jazda /ČERŇANSKÁ/
10.30 akrobatické lyžovanie
10.30 muži dual moguls - vyraďovacia fáza
19.30 muži Big Air - kvalifikácia
12.10 hokej–muži
A-skupina:
12.10 Švajčiarsko – Česko
16.40 Kanada – Francúzsko
C-skupina:
19.10 Dánsko – Lotyšsko
21.10 USA – Nemecko
13.45 snoubording
mix tímy snoubordkros - vyraďovacia fáza
16.00 rýchlokorčuľovanie
muži tímová stíhačka – štvrťfinále
19.45 krasokorčuľovanie
športové dvojice – krátky program
ZOH26-biatlon - P. Hurajt si prevezme striebornú medailu zo ZOH 2010
(Anterselva/Tal.)
ZOH26-šport - Olympijský festival
(Jasná/Biela púť)
