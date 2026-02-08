Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 8. február 2026Meniny má Zoja
VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Nedeľa 8. februára

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

TASR prináša denný program na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Autor TASR
Prehľad športových aktualít TASR v nedeľu 8. februára

11.30 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA



11.30 alpské lyžovanie

ženy zjazd /JANČOVÁ, ŠROBOVÁ/

12.30 beh na lyžiach

muži skiatlon 10+10 km /HINDS/

14.05 biatlon

miešaná štafeta 4x6 km /účasť SR/

14.26 snoubording

14.26/14.29 ženy paralelný obrovský slalom - malé a veľké finále

14.36/14.39 muži paralelný obrovský slalom - malé a veľké finále

16.00 rýchlokorčuľovanie

muži 5000 m

17.00 sánkovanie

17.00/18.34 muži 3. a 4. jazda /NINIS/

19.30 krasokorčuľovanie – záverečný deň tímovej súťaže

19.30 športové dvojice - voľné jazdy

20.45 ženy - voľné jazdy

21.55 muži - voľné jazdy


9.00 ĎALŠIE SÚŤAŽE




9.00 snoubording

9.00 m+ž paralelný obrovský slalom - kvalifikácia

13.00 m+ž paralelný obrovský slalom - vyraďovacia fáza

10.05 curling – miešané dvojice

10.05/14.35/19.05 zápasy v základnej skupine

16.40 hokej-ženy

A-skupina:

21.10 Česko - Fínsko

B-skupina:

16.40 Francúzsko - Švédsko

19.30 snoubording

Big Air ženy - kvalifikácia
.

