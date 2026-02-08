< sekcia Šport
VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Nedeľa 8. februára
TASR prináša denný program na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Prehľad športových aktualít TASR v nedeľu 8. februára
11.30 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA
11.30 alpské lyžovanie
ženy zjazd /JANČOVÁ, ŠROBOVÁ/
12.30 beh na lyžiach
muži skiatlon 10+10 km /HINDS/
14.05 biatlon
miešaná štafeta 4x6 km /účasť SR/
14.26 snoubording
14.26/14.29 ženy paralelný obrovský slalom - malé a veľké finále
14.36/14.39 muži paralelný obrovský slalom - malé a veľké finále
16.00 rýchlokorčuľovanie
muži 5000 m
17.00 sánkovanie
17.00/18.34 muži 3. a 4. jazda /NINIS/
19.30 krasokorčuľovanie – záverečný deň tímovej súťaže
19.30 športové dvojice - voľné jazdy
20.45 ženy - voľné jazdy
21.55 muži - voľné jazdy
9.00 snoubording
9.00 m+ž paralelný obrovský slalom - kvalifikácia
13.00 m+ž paralelný obrovský slalom - vyraďovacia fáza
10.05 curling – miešané dvojice
10.05/14.35/19.05 zápasy v základnej skupine
16.40 hokej-ženy
A-skupina:
21.10 Česko - Fínsko
B-skupina:
16.40 Francúzsko - Švédsko
19.30 snoubording
Big Air ženy - kvalifikácia
11.30 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA
11.30 alpské lyžovanie
ženy zjazd /JANČOVÁ, ŠROBOVÁ/
12.30 beh na lyžiach
muži skiatlon 10+10 km /HINDS/
14.05 biatlon
miešaná štafeta 4x6 km /účasť SR/
14.26 snoubording
14.26/14.29 ženy paralelný obrovský slalom - malé a veľké finále
14.36/14.39 muži paralelný obrovský slalom - malé a veľké finále
16.00 rýchlokorčuľovanie
muži 5000 m
17.00 sánkovanie
17.00/18.34 muži 3. a 4. jazda /NINIS/
19.30 krasokorčuľovanie – záverečný deň tímovej súťaže
19.30 športové dvojice - voľné jazdy
20.45 ženy - voľné jazdy
21.55 muži - voľné jazdy
9.00 ĎALŠIE SÚŤAŽE
9.00 snoubording
9.00 m+ž paralelný obrovský slalom - kvalifikácia
13.00 m+ž paralelný obrovský slalom - vyraďovacia fáza
10.05 curling – miešané dvojice
10.05/14.35/19.05 zápasy v základnej skupine
16.40 hokej-ženy
A-skupina:
21.10 Česko - Fínsko
B-skupina:
16.40 Francúzsko - Švédsko
19.30 snoubording
Big Air ženy - kvalifikácia