VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 13. februára
TASR prináša denný program na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Autor TASR
Program ZOH 2026 v piatok 13. februára.
09.05 ZOH26 - ĎALŠIE SÚŤAŽE
9.05 curling
9.05/19.05 muži - zápasy v základnej skupine
14.05 ženy - zápasy v základnej skupine
10.00 snoubording
10.00 ženy snoubordkros - nasadzovacie jazdy
13.30 ženy snoubordkros - finálová fáza
12.10 hokej–muži
A-skupina:
16.40 Francúzsko – Česko
21.10 Kanada – Švajčiarsko
B-skupina:
12.10 Fínsko – Švédsko
12.10 Taliansko – SLOVENSKO
16.00 skeleton
16.00/17.48 ženy - 1. a 2. jazda
16.40 hokej–ženy
štvrťfinále:
16.40 Česko - ???
21.10 USA - Taliansko
11.45 ZOH26 - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA
11.45 beh na lyžiach
muži 10 km voľne s intervalovým štartom /HINDS, CENEK/
14.00 biatlon
muži šprint na 10 km /ADAMOV, BORGUĽA/
14.46 snoubording
14.46 ženy snoubordkros - veľké finále
19.30 muži U-rampa - finále
16.00 rýchlokorčuľovanie
muži 10.000 m
19.30 skeleton
19.30/21.05 muži - 3. a 4. jazda
19.00 krasokorčuľovanie
muži – voľné jazdy /HAGARA/
16.15 šport-ZOH26 - otvorenie Olympijského festivalu
(Jasná/Biela púť)
