Piatok 13. február 2026Meniny má Arpád
VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 13. februára

.
TASR prináša denný program na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Autor TASR
Program ZOH 2026 v piatok 13. februára.

09.05 ZOH26 - ĎALŠIE SÚŤAŽE


9.05 curling

9.05/19.05 muži - zápasy v základnej skupine

14.05 ženy - zápasy v základnej skupine

10.00 snoubording

10.00 ženy snoubordkros - nasadzovacie jazdy

13.30 ženy snoubordkros - finálová fáza

12.10 hokej–muži

A-skupina:

16.40 Francúzsko – Česko

21.10 Kanada – Švajčiarsko

B-skupina:

12.10 Fínsko – Švédsko

12.10 Taliansko – SLOVENSKO

16.00 skeleton

16.00/17.48 ženy - 1. a 2. jazda

16.40 hokej–ženy

štvrťfinále:

16.40 Česko - ???

21.10 USA - Taliansko



11.45 ZOH26 - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA


11.45 beh na lyžiach

muži 10 km voľne s intervalovým štartom /HINDS, CENEK/

14.00 biatlon

muži šprint na 10 km /ADAMOV, BORGUĽA/

14.46 snoubording

14.46 ženy snoubordkros - veľké finále

19.30 muži U-rampa - finále

16.00 rýchlokorčuľovanie

muži 10.000 m

19.30 skeleton

19.30/21.05 muži - 3. a 4. jazda

19.00 krasokorčuľovanie

muži – voľné jazdy /HAGARA/



16.15 šport-ZOH26 - otvorenie Olympijského festivalu

(Jasná/Biela púť)
.

