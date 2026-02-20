Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 20. február 2026Meniny má Lívia
< sekcia Šport

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 20. februára

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

TASR prináša denný program na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Program ZOH 2026 v piatok 20. februára.

13.15 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA



13.15 akrobatické lyžovanie

13.15 ženy skikros – veľké finále /FRIČOVÁ?/

13.30 muži akrobatické skoky – finále

19.30 muži U-rampa - finále

14.15 biatlon

muži 15 km hromadný štart

16.30 rýchlokorčuľovanie

ženy 1500 m

19.05 curling

muži – zápas o bronz

21.30 šortrek

21.30 muži štafeta 5000 m – A-finále

22.07 ženy 1500 m – A-finále



10.00 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - ĎALŠIE SÚŤAŽE




10.00 akrobatické lyžovanie

10.00 ženy skikros – nasadzovacie jazdy /FRIČOVÁ/

10.30 muži akrobatické skoky – kvalifikácia

10.30 muži U-rampa – kvalifikácia

12.00 ženy skikros – osemfinále /FRIČOVÁ/

12.35 ženy skikros – štvrťfinále

12.54 ženy skikros – semifinále

13.10 ženy skikros – malé finále

10.30 akrobatické lyžovanie

10.30/11.15 muži akrobatické skoky – kvalifikácia

14.05 curling

ženy – semifinále

16.40 hokej–muži - semifinále

16.40 Kanada - Fínsko

21.10 USA - SLOVENSKO

18.00 boby

18.00/19.50 ženy dvojboby – 1. a 2. jazda /ČERŇANSKÁ a MOKRÁŠOVÁ/

20.15 šortrek

20.15/21.02 ženy 1500 m – štvrťfinále a semifinále

21.18 muži štafeta 5000 m – B-finále

22.00 ženy 1500 m – B-finále
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Štvrtok 19. februára

Súpermi Slovákov v semifinále budú reprezentanti USA

ONLINE ZOH 2026: Štvrťfinálový zápas SR: Slovensko - Nemecko

POŽIAR BYTOVKY V LEMEŠANOCH: V nemocnici skončili šiesti ľudia