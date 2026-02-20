< sekcia Šport
VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 20. februára
TASR prináša denný program na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Autor TASR
Program ZOH 2026 v piatok 20. februára.
13.15 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA
13.15 akrobatické lyžovanie
13.15 ženy skikros – veľké finále /FRIČOVÁ?/
13.30 muži akrobatické skoky – finále
19.30 muži U-rampa - finále
14.15 biatlon
muži 15 km hromadný štart
16.30 rýchlokorčuľovanie
ženy 1500 m
19.05 curling
muži – zápas o bronz
21.30 šortrek
21.30 muži štafeta 5000 m – A-finále
22.07 ženy 1500 m – A-finále
10.00 akrobatické lyžovanie
10.00 ženy skikros – nasadzovacie jazdy /FRIČOVÁ/
10.30 muži akrobatické skoky – kvalifikácia
10.30 muži U-rampa – kvalifikácia
12.00 ženy skikros – osemfinále /FRIČOVÁ/
12.35 ženy skikros – štvrťfinále
12.54 ženy skikros – semifinále
13.10 ženy skikros – malé finále
10.30 akrobatické lyžovanie
10.30/11.15 muži akrobatické skoky – kvalifikácia
14.05 curling
ženy – semifinále
16.40 hokej–muži - semifinále
16.40 Kanada - Fínsko
21.10 USA - SLOVENSKO
18.00 boby
18.00/19.50 ženy dvojboby – 1. a 2. jazda /ČERŇANSKÁ a MOKRÁŠOVÁ/
20.15 šortrek
20.15/21.02 ženy 1500 m – štvrťfinále a semifinále
21.18 muži štafeta 5000 m – B-finále
22.00 ženy 1500 m – B-finále
