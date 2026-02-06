< sekcia Šport
VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 6. februára
TASR prináša denný program na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Autor TASR
Prehľad športových aktualít TASR v piatok 6. februára
PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH 2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA
9.55 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH 2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - ĎALŠIE SÚŤAŽE (účasť SR, kvalifikácie)
9.55 - krasokorčuľovanie
tímová súťaž - 1. deň
9.55 rytmické tance
11.35 športové dvojice - krátky program
13.35 ženy - krátky program
(Miláno, Cortina d´Ampezzo/Tal.)
10.05 curling
10.05/14.35 miešané dvojice - základná skupina
(Miláno, Cortina d'Ampezzo/Tal.)
12.10 hokej-ženy
A-skupina:
14.40 Česko - Švajčiarsko
B-skupina:
12.10 Francúzsko - Japonsko
(Miláno, Cortina d´Ampezzo/Tal.)
20.00 otvárací ceremoniál
(Miláno/Tal.)
