Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. február 2026Meniny má Ida a Liana
< sekcia Šport

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 16. februára

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

TASR prináša denný program na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Program ZOH 2026 v pondelok 16. februára.

10.00 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA



10.00 alpské lyžovanie

10.00/13.30 muži slalom

12.47 šortrek

ženy 1000 m – A-finále

19.00 skoky na lyžiach

muži super tímy

19.00 boby

19.00/21.06 ženy monobob – 3. a 4. jazda /ČERŇANSKÁ/

19.30 akrobatické lyžovanie

ženy Big Air – finále

20.00 krasokorčuľovanie

športové dvojice – voľné jazdy


9.05 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - ĎALŠIE SÚŤAŽE



9.05 curling

9.05/19.05 ženy – zápasy v základnej skupine

14.05 muži – zápasy v základnej skupine

10.00 boby

10.00/11.57 muži dvojboby – 1. a 2. jazda

11.00 šortrek

11.00 ženy 1000 m – štvrťfinále

11.17 muži 500 m – kvalifikácia

12.06 muži štafeta 5000 m – semifinále

12.41 ženy 1000 m – B-finále

16.40 hokej–ženy

semifinále:

16.40 USA - Švédsko

21.10 Kanada - Švajčiarsko
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko

ONLINE ZOH 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

OTESTUJTE SA: Čo viete o olympijských hrách?