VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 16. februára
TASR prináša denný program na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Autor TASR
Program ZOH 2026 v pondelok 16. februára.
10.00 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA
10.00 alpské lyžovanie
10.00/13.30 muži slalom
12.47 šortrek
ženy 1000 m – A-finále
19.00 skoky na lyžiach
muži super tímy
19.00 boby
19.00/21.06 ženy monobob – 3. a 4. jazda /ČERŇANSKÁ/
19.30 akrobatické lyžovanie
ženy Big Air – finále
20.00 krasokorčuľovanie
športové dvojice – voľné jazdy
9.05 curling
9.05/19.05 ženy – zápasy v základnej skupine
14.05 muži – zápasy v základnej skupine
10.00 boby
10.00/11.57 muži dvojboby – 1. a 2. jazda
11.00 šortrek
11.00 ženy 1000 m – štvrťfinále
11.17 muži 500 m – kvalifikácia
12.06 muži štafeta 5000 m – semifinále
12.41 ženy 1000 m – B-finále
16.40 hokej–ženy
semifinále:
16.40 USA - Švédsko
21.10 Kanada - Švajčiarsko
