VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 9. februára

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

TASR prináša denný program na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Autor TASR
Program ZOH 2026 v pondelok 9. februára

10.30 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA



10.30 alpské lyžovanie - muži tímová kombinácia

10.30 zjazd

14.00 slalom

12.30 akrobatické lyžovanie

ženy slopestyle - finále

17.30 rýchlokorčuľovanie

ženy 1000 m

19.00 skoky na lyžiach

muži - stredný mostík /KAPUSTÍK/

19.30 snoubording

ženy Big Air - finále



10.05 ĎALŠIE SÚŤAŽE



10.05 curling – miešané dvojice

10.05 zápasy v základnej skupine

18.05 semifinále

12.10 hokej-ženy

A-skupina:

20.40 Švajčiarsko - USA

21.10 Kanada - Česko

B-skupina:

12.10 Japonsko - Taliansko

16.40 Nemecko - Francúzsko

17.00 sánkovanie

17.00/18.35 ženy 1. a 2. jazda

19.20 krasokorčuľovanie

tance na ľade - rytmické tance
