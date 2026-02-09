< sekcia Šport
VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 9. februára
TASR prináša denný program na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Autor TASR
Program ZOH 2026 v pondelok 9. februára
10.30 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA
10.30 alpské lyžovanie - muži tímová kombinácia
10.30 zjazd
14.00 slalom
12.30 akrobatické lyžovanie
ženy slopestyle - finále
17.30 rýchlokorčuľovanie
ženy 1000 m
19.00 skoky na lyžiach
muži - stredný mostík /KAPUSTÍK/
19.30 snoubording
ženy Big Air - finále
10.05 curling – miešané dvojice
10.05 zápasy v základnej skupine
18.05 semifinále
12.10 hokej-ženy
A-skupina:
20.40 Švajčiarsko - USA
21.10 Kanada - Česko
B-skupina:
12.10 Japonsko - Taliansko
16.40 Nemecko - Francúzsko
17.00 sánkovanie
17.00/18.35 ženy 1. a 2. jazda
19.20 krasokorčuľovanie
tance na ľade - rytmické tance
