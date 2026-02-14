< sekcia Šport
VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Sobota 14. februára
TASR prináša denný program na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Autor TASR
Program ZOH 2026 v sobotu 14. februára.
10.00 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA
10.00 alpské lyžovanie
10.00/13.30 muži obrovský slalom /AND. ŽAMPA/
11.46 akrobatické lyžovanie
11.46/11.48 ženy dual moguls - malé a veľké finále
12.00 beh na lyžiach
ženy štafeta na 4×7,5 km
14.45 biatlon
ženy šprint na 7,5 km /BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ, KAPUSTOVÁ, KUZMINOVÁ, M. REMEŇOVÁ/
17.00 rýchlokorčuľovanie
muži 500 m
18.00 skeleton
18.00/19.35 ženy - 3. a 4. jazda
18.45 skoky na lyžiach
muži - veľký mostík /KAPUSTÍK/
22.42 šortrek
muži 1500 m - A-finále
9.05 curling
9.05/19.05 ženy – zápasy v základnej skupine
14.05 muži – zápasy v základnej skupine
10.30 akrobatické lyžovanie
10.30 ženy dual moguls - vyraďovacia fáza
19.30 ženy Big Air - kvalifikácia
12.10 hokej–muži
B-skupina:
12.10 Švédsko – SLOVENSKO
16.40 Fínsko – Taliansko
C-skupina:
12.10 Nemecko - Lotyšsko
21.10 USA - Dánsko
16.00 rýchlokorčuľovanie
ženy tímová stíhačka - štvrťfinále
16.40 hokej–ženy
štvrťfinále:
16.40 Kanada - Nemecko
21.10 Fínsko - Švajčiarsko
20.15 šortrek
20.15 muži 1500 m - vyraďovacia fáza
20.59 ženy 1000 m – kvalifikácia
22.00 ženy štafeta 3000 m – semifinále
šport-ZOH26 - Olympijský festival
(Jasná/Biela púť)
