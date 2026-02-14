Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 14. február 2026Meniny má Valentín
< sekcia Šport

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Sobota 14. februára

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

TASR prináša denný program na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Autor TASR
Program ZOH 2026 v sobotu 14. februára.


10.00 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA




10.00 alpské lyžovanie

10.00/13.30 muži obrovský slalom /AND. ŽAMPA/

11.46 akrobatické lyžovanie

11.46/11.48 ženy dual moguls - malé a veľké finále

12.00 beh na lyžiach

ženy štafeta na 4×7,5 km

14.45 biatlon

ženy šprint na 7,5 km /BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ, KAPUSTOVÁ, KUZMINOVÁ, M. REMEŇOVÁ/

17.00 rýchlokorčuľovanie

muži 500 m

18.00 skeleton

18.00/19.35 ženy - 3. a 4. jazda

18.45 skoky na lyžiach

muži - veľký mostík /KAPUSTÍK/

22.42 šortrek

muži 1500 m - A-finále


9.05 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - ĎALŠIE SÚŤAŽE



9.05 curling

9.05/19.05 ženy – zápasy v základnej skupine

14.05 muži – zápasy v základnej skupine

10.30 akrobatické lyžovanie

10.30 ženy dual moguls - vyraďovacia fáza

19.30 ženy Big Air - kvalifikácia

12.10 hokej–muži

B-skupina:

12.10 Švédsko – SLOVENSKO

16.40 Fínsko – Taliansko

C-skupina:

12.10 Nemecko - Lotyšsko

21.10 USA - Dánsko

16.00 rýchlokorčuľovanie

ženy tímová stíhačka - štvrťfinále

16.40 hokej–ženy

štvrťfinále:

16.40 Kanada - Nemecko

21.10 Fínsko - Švajčiarsko

20.15 šortrek

20.15 muži 1500 m - vyraďovacia fáza

20.59 ženy 1000 m – kvalifikácia

22.00 ženy štafeta 3000 m – semifinále




šport-ZOH26 - Olympijský festival

(Jasná/Biela púť)
.

