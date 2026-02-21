Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 21. február 2026Meniny má Eleonóra
< sekcia Šport

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Sobota 21. februára

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

TASR prináša denný program na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Autor TASR
Program ZOH 2026 v sobotu 21. februára.

10.45 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA



10.45 akrobatické lyžovanie

10.45/11.45 mix tímy akrobatické skoky – finále

13.15 muži skikros – veľké finále

19.30 ženy U-rampa - finále

11.00 beh na lyžiach

muži 50 km klasicky hromadný štart /HINDS/

13.30 skialpinizmus

miešaná štafeta /ŠIARNIK a JAGERČÍKOVÁ/

14.05 curling

14.05 ženy – zápas o bronz

19.05 muži – finále

14.15 biatlon

ženy 12,5 km hromadný štart

16.40 rýchlokorčuľovanie

16.40 muži hromadný štart - finále

17.15 ženy hromadný štart – finále

19.00 boby

19.00/21.05 ženy dvojboby – 3. a 4. jazda /ČERŇANSKÁ a MOKRÁŠOVÁ/

20.40 hokej–muži

zápas o bronz /účasť SR?/



10.00 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - ĎALŠIE SÚŤAŽE




10.00 boby

10.00/11.57 muži štvorboby – 1. a 2. jazda

10.00 akrobatické lyžovanie

10.00 muži skikros – nasadzovacie jazdy

12.00 muži skikros – vyraďovacia fáza

12.54 muži skikros – semifinále

13.10 muži skikros – malé finále

15.00 rýchlokorčuľovanie

15.00 muži hromadný štart – semifinále

15.50 ženy hromadný štart – semifinále
