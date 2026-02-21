< sekcia Šport
VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Sobota 21. februára
TASR prináša denný program na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Autor TASR
Program ZOH 2026 v sobotu 21. februára.
10.45 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA
10.45 akrobatické lyžovanie
10.45/11.45 mix tímy akrobatické skoky – finále
13.15 muži skikros – veľké finále
19.30 ženy U-rampa - finále
11.00 beh na lyžiach
muži 50 km klasicky hromadný štart /HINDS/
13.30 skialpinizmus
miešaná štafeta /ŠIARNIK a JAGERČÍKOVÁ/
14.05 curling
14.05 ženy – zápas o bronz
19.05 muži – finále
14.15 biatlon
ženy 12,5 km hromadný štart
16.40 rýchlokorčuľovanie
16.40 muži hromadný štart - finále
17.15 ženy hromadný štart – finále
19.00 boby
19.00/21.05 ženy dvojboby – 3. a 4. jazda /ČERŇANSKÁ a MOKRÁŠOVÁ/
20.40 hokej–muži
zápas o bronz /účasť SR?/
10.00 boby
10.00/11.57 muži štvorboby – 1. a 2. jazda
10.00 akrobatické lyžovanie
10.00 muži skikros – nasadzovacie jazdy
12.00 muži skikros – vyraďovacia fáza
12.54 muži skikros – semifinále
13.10 muži skikros – malé finále
15.00 rýchlokorčuľovanie
15.00 muži hromadný štart – semifinále
15.50 ženy hromadný štart – semifinále
