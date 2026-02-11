< sekcia Šport
VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Streda 11. februára
TASR prináša denný program na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Program ZOH 2026 v utorok 10. februára
10.00 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA
10.00 severská kombinácia
muži - individuálna súťaž stredný mostík
10.00 skoky na strednom mostíku
13.45 beh na 10 km
11.30 alpské lyžovanie
muži super-G
14.15 biatlon
ženy – vytrvalostné preteky 15 km /BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ, KAPUSTOVÁ, KUZMINOVÁ, M. REMEŇOVÁ/
14.15 akrobatické lyžovanie
14.15/14.55 ženy moguls - finále
17.00 sánkovanie
17.00/18.53 ženy dvojice - 1. a 2. jazda /PRAXOVÁ a ŠPITZOVÁ/
17.51/19.44 muži dvojice – 1. a 2. jazda /MICK a BOSMAN/
18.30 rýchlokorčuľovanie
muži 1000 m
19.30 krasokorčuľovanie
tance na ľade – voľné tance
10.30 snoubording
10.30/11.27 ženy U-rampa - kvalifikácia
19.30/20.27 muži U-rampa - kvalifikácia
11.00 akrobatické lyžovanie
ženy moguls - kvalifikácia 2
16.40 hokej-muži
B-skupina:
16.40 SLOVENSKO – Fínsko
21.10 Švédsko – Taliansko
19.05 curling
muži - zápasy v základnej skupine
10.00 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA
10.00 severská kombinácia
muži - individuálna súťaž stredný mostík
10.00 skoky na strednom mostíku
13.45 beh na 10 km
11.30 alpské lyžovanie
muži super-G
14.15 biatlon
ženy – vytrvalostné preteky 15 km /BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ, KAPUSTOVÁ, KUZMINOVÁ, M. REMEŇOVÁ/
14.15 akrobatické lyžovanie
14.15/14.55 ženy moguls - finále
17.00 sánkovanie
17.00/18.53 ženy dvojice - 1. a 2. jazda /PRAXOVÁ a ŠPITZOVÁ/
17.51/19.44 muži dvojice – 1. a 2. jazda /MICK a BOSMAN/
18.30 rýchlokorčuľovanie
muži 1000 m
19.30 krasokorčuľovanie
tance na ľade – voľné tance
10.30 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - ĎALŠIE SÚŤAŽE
10.30 snoubording
10.30/11.27 ženy U-rampa - kvalifikácia
19.30/20.27 muži U-rampa - kvalifikácia
11.00 akrobatické lyžovanie
ženy moguls - kvalifikácia 2
16.40 hokej-muži
B-skupina:
16.40 SLOVENSKO – Fínsko
21.10 Švédsko – Taliansko
19.05 curling
muži - zápasy v základnej skupine