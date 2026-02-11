Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Streda 11. februára

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

TASR prináša denný program na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Autor TASR
Program ZOH 2026 v utorok 10. februára

10.00 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA



10.00 severská kombinácia

muži - individuálna súťaž stredný mostík

10.00 skoky na strednom mostíku

13.45 beh na 10 km

11.30 alpské lyžovanie

muži super-G

14.15 biatlon

ženy – vytrvalostné preteky 15 km /BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ, KAPUSTOVÁ, KUZMINOVÁ, M. REMEŇOVÁ/

14.15 akrobatické lyžovanie

14.15/14.55 ženy moguls - finále

17.00 sánkovanie

17.00/18.53 ženy dvojice - 1. a 2. jazda /PRAXOVÁ a ŠPITZOVÁ/

17.51/19.44 muži dvojice – 1. a 2. jazda /MICK a BOSMAN/

18.30 rýchlokorčuľovanie

muži 1000 m

19.30 krasokorčuľovanie

tance na ľade – voľné tance


10.30 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - ĎALŠIE SÚŤAŽE



10.30 snoubording

10.30/11.27 ženy U-rampa - kvalifikácia

19.30/20.27 muži U-rampa - kvalifikácia

11.00 akrobatické lyžovanie

ženy moguls - kvalifikácia 2

16.40 hokej-muži

B-skupina:

16.40 SLOVENSKO – Fínsko

21.10 Švédsko – Taliansko

19.05 curling

muži - zápasy v základnej skupine
