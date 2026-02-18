< sekcia Šport
VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Streda 18. februára
TASR prináša denný program na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Program ZOH 2026 v utorok 17. februára.
10.00 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA
10.00 alpské lyžovanie
10.00/13.30 ženy slalom /VLHOVÁ, ŠROBOVÁ/
11.30 akrobatické lyžovanie
11.30/12.30 ženy akrobatické skoky – finále
11.45 beh na lyžiach
11.45 ženy tímšprint voľne – finále
12.15 muži tímšprint voľne – finále /HINDS, CENEK?/
12.30 snoubording
muži slopestyle – finále
14.45 biatlon
ženy – štafeta na 4×6 km /účasť SR/
21.00 šortrek
21.00 ženy štafeta 3000 m – A-finále
21.32 muži 500 m – A-finále
9.05 curling
9.05/19.05 ženy – zápasy v základnej skupine
14.05 muži – zápasy v základnej skupine
9.45 beh na lyžiach
9.45 ženy tímšprint voľne – kvalifikácia
10.15 muži tímšprint voľne – kvalifikácia /HINDS, CENEK/
12.10 hokej–muži
štvrťfinále:
12.10 SLOVENSKO - Nemecko/Francúzsko
16.40 Kanada - Česko/Dánsko
18.10 Fínsko - Švajčiarsko/Taliansko
21.10 USA - Švédsko/Lotyšsko
20.15 šortrek
20.15/20.44 muži 500 m – štvrťfinále a semifinále
20.51 ženy štafeta 3000 m – B-finále
21.27 muži 500 m – B-finále
10.00 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA
10.00 alpské lyžovanie
10.00/13.30 ženy slalom /VLHOVÁ, ŠROBOVÁ/
11.30 akrobatické lyžovanie
11.30/12.30 ženy akrobatické skoky – finále
11.45 beh na lyžiach
11.45 ženy tímšprint voľne – finále
12.15 muži tímšprint voľne – finále /HINDS, CENEK?/
12.30 snoubording
muži slopestyle – finále
14.45 biatlon
ženy – štafeta na 4×6 km /účasť SR/
21.00 šortrek
21.00 ženy štafeta 3000 m – A-finále
21.32 muži 500 m – A-finále
9.05 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - ĎALŠIE SÚŤAŽE
9.05 curling
9.05/19.05 ženy – zápasy v základnej skupine
14.05 muži – zápasy v základnej skupine
9.45 beh na lyžiach
9.45 ženy tímšprint voľne – kvalifikácia
10.15 muži tímšprint voľne – kvalifikácia /HINDS, CENEK/
12.10 hokej–muži
štvrťfinále:
12.10 SLOVENSKO - Nemecko/Francúzsko
16.40 Kanada - Česko/Dánsko
18.10 Fínsko - Švajčiarsko/Taliansko
21.10 USA - Švédsko/Lotyšsko
20.15 šortrek
20.15/20.44 muži 500 m – štvrťfinále a semifinále
20.51 ženy štafeta 3000 m – B-finále
21.27 muži 500 m – B-finále