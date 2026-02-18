Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 18. február 2026Meniny má Jaromír
< sekcia Šport

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Streda 18. februára

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

TASR prináša denný program na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Autor TASR
Program ZOH 2026 v utorok 17. februára.

10.00 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA



10.00 alpské lyžovanie

10.00/13.30 ženy slalom /VLHOVÁ, ŠROBOVÁ/

11.30 akrobatické lyžovanie

11.30/12.30 ženy akrobatické skoky – finále

11.45 beh na lyžiach

11.45 ženy tímšprint voľne – finále

12.15 muži tímšprint voľne – finále /HINDS, CENEK?/

12.30 snoubording

muži slopestyle – finále

14.45 biatlon

ženy – štafeta na 4×6 km /účasť SR/

21.00 šortrek

21.00 ženy štafeta 3000 m – A-finále

21.32 muži 500 m – A-finále





9.05 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - ĎALŠIE SÚŤAŽE




9.05 curling

9.05/19.05 ženy – zápasy v základnej skupine

14.05 muži – zápasy v základnej skupine

9.45 beh na lyžiach

9.45 ženy tímšprint voľne – kvalifikácia

10.15 muži tímšprint voľne – kvalifikácia /HINDS, CENEK/

12.10 hokej–muži

štvrťfinále:

12.10 SLOVENSKO - Nemecko/Francúzsko

16.40 Kanada - Česko/Dánsko

18.10 Fínsko - Švajčiarsko/Taliansko

21.10 USA - Švédsko/Lotyšsko

20.15 šortrek

20.15/20.44 muži 500 m – štvrťfinále a semifinále

20.51 ženy štafeta 3000 m – B-finále

21.27 muži 500 m – B-finále
