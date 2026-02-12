Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Štvrtok 12. februára

TASR prináša denný program na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Autor TASR
Program ZOH 2026 vo štvrtok 12. februára



10.00 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA



11.30 alpské lyžovanie

ženy – super-G /JANČOVÁ/

12.15 akrobatické lyžovanie

12.15/12.55 muži moguls - finále

13.00 beh na lyžiach

ženy 10 km voľne s intervalovým štartom /DANIELOVÁ/

15.01 snoubording

15.01 muži snoubordkros - veľké finále

19.30 ženy U-rampa - finále

16.30 rýchlokorčuľovanie

ženy 5000 m

18.30 sánkovanie

tímová štafeta

21.31 šortrek

21.36 ženy 500 m - A-finále

21.48 muži 1000 m - A-finále



9.05 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - ĎALŠIE SÚŤAŽE



9.05 curling

9.05/19.05 ženy - zápasy v základnej skupine

14.05 muži - zápasy v základnej skupine

9.30 skeleton

9.30/11.08 muži - 1. a 2. jazda

10.00 akrobatické lyžovanie

muži moguls – kvalifikácia 2

10.00 snoubording

10.00 muži snoubordkros - nasadzovacie jazdy

13.45 muži snoubordkros - finálová fáza

14.56 muži snoubordkros - B-finále

12.10 hokej–muži

A-skupina:

12.10 Švajčiarsko – Francúzsko

16.40 Česko – Kanada

C-skupina:

21.10 Lotyšsko - USA

21.10 Nemecko - Dánsko

14.30 hokej-ženy

A-skupina: Fínsko - Kanada

20.15 šortrek

ženy 500 m:

20.15 štvrťfinále

21.00 semifinále

21.31 B-finále

muži 1000 m

20.28 vyraďovacia fáza

21.43 B-finále
