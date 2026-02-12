< sekcia Šport
VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Štvrtok 12. februára
TASR prináša denný program na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Autor TASR
Program ZOH 2026 vo štvrtok 12. februára
10.00 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA
11.30 alpské lyžovanie
ženy – super-G /JANČOVÁ/
12.15 akrobatické lyžovanie
12.15/12.55 muži moguls - finále
13.00 beh na lyžiach
ženy 10 km voľne s intervalovým štartom /DANIELOVÁ/
15.01 snoubording
15.01 muži snoubordkros - veľké finále
19.30 ženy U-rampa - finále
16.30 rýchlokorčuľovanie
ženy 5000 m
18.30 sánkovanie
tímová štafeta
21.31 šortrek
21.36 ženy 500 m - A-finále
21.48 muži 1000 m - A-finále
9.05 curling
9.05/19.05 ženy - zápasy v základnej skupine
14.05 muži - zápasy v základnej skupine
9.30 skeleton
9.30/11.08 muži - 1. a 2. jazda
10.00 akrobatické lyžovanie
muži moguls – kvalifikácia 2
10.00 snoubording
10.00 muži snoubordkros - nasadzovacie jazdy
13.45 muži snoubordkros - finálová fáza
14.56 muži snoubordkros - B-finále
12.10 hokej–muži
A-skupina:
12.10 Švajčiarsko – Francúzsko
16.40 Česko – Kanada
C-skupina:
21.10 Lotyšsko - USA
21.10 Nemecko - Dánsko
14.30 hokej-ženy
A-skupina: Fínsko - Kanada
20.15 šortrek
ženy 500 m:
20.15 štvrťfinále
21.00 semifinále
21.31 B-finále
muži 1000 m
20.28 vyraďovacia fáza
21.43 B-finále
