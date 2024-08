VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Štvrtok 8. augusta

07.30 PROGRAM SÚŤAŽÍ OH2024 Paríž - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA



7.30 diaľkové plávanie



ženy 10 km



11.43 jachting



11.43 trieda 470er mix dinghy



12.18 trieda Nacra 17 mix



12.54 športové lezenie



muži speed finále



13.30 rýchlostná kanoistika



A-finále



13.30 muži C2 500 m



13.40 ženy K4 500 m



13.50 muži K4 500 m



14.00 pozemný hokej muži



zápas o 3. miesto:



14.00 India - Španielsko



finále:



19.00 Nemecko - Holandsko



15.00 skoky do vody



muži 3 m doska finále



15.00 vzpieranie



15.00 ženy do 59 kg



19.30 muži do 73 kg



17.00 futbal muži



zápas o 3. miesto:



Egypt - Maroko



18.00 jachting



kitesurfing muži, ženy



19.11 dráhová cyklistika



19.11 ženy keirin



19.27 muži omnium



19.30 zápasenie



grécko-rímske muži do 67 kg



19.30 o 3. miesto, 19.55 finále



grécko-rímske muži do 87 kg



20.05 o 3. miesto, 20.30 finále



voľný štýl ženy do 53 kg



20.50 o 3. miesto, 21.15 finále



20.00 atletika



finále



20.00 ženy diaľka



20.25 muži oštep



20.30 muži 200 m



21.25 ženy 400 m prek.



21.45 muži 110 m prek.



20.19 taekwondo



muži do 68 kg



20.19 a 20.51 o 3. miesto, 21.19 finále



ženy do 57 kg



20.35 a 21.07 o 3. miesto, 21.37 finále



21.30 box



21.30 a 21.46 muži do 57 kg semifinále



22.02 a 22.18 ženy do 75 kg semifinále



22.34 muži do 51 kg finále



22.51 ženy do 54 kg finále











10.00 PROGRAM SÚŤAŽÍ OH2024 Paríž - INÉ (účasť SR, významné rozjazdy)



10.00 moderná gymnastika



viacboj jednotlivkýň kvalifikácia



10.00 stolný tenis



družstvá muži, ženy semifinále



10.05 atletika



rozbehy a kvalifikácie



10.05 sedemboj 100 m prek.



10.25 ženy guľa



10.35 ženy 100 m prek. repasáž /FORSTEROVÁ/



11.05 sedemboj výška



11.10 ženy 4x100 m



11.35 muži 4x100 m



12.00 muži 800 m repasáž



13.00 vodné pólo ženy



o 5.-8. miesto:



13.00 Taliansko - Kanada



18.00 Grécko - Maďarsko



semifinále:



14.35 Holandsko - Španielsko



19.35 Austrália - USA



16.00 volejbal ženy semifinále



16.00 Brazília - USA



20.00 Turecko - Taliansko



16.30 hádzaná ženy semifinále



16.30 Švédsko - Francúzsko



21.30 Nórsko - Dánsko



17.00 plážový volejbal



muži, ženy semifinále



17.30 basketbal muži semifinále



17.30 Francúzsko - Nemecko



21.00 USA - Srbsko



19.35 atletika



rozbehy a kvalifikácie



19.35 ženy 1500 m semifinále



19.35 sedemboj guľa



20.55 sedemboj 200 m

Prehľad športových aktualít TASR vo štvrtok 8. augusta