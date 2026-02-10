< sekcia Šport
VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Utorok 10. februára
TASR prináša denný program na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Autor TASR
Program ZOH 2026 v utorok 10. februára
10.30 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA
10.30 alpské lyžovanie - ženy tímová kombinácia /účasť SR/
10.30 zjazd
14.00 slalom
12.30 akrobatické lyžovanie
muži slopestyle - finále
13.10 šortrek
mix tímy - A-finále
13.13 beh na lyžiach
13.13 ženy šprint klasicky finále /DANIELOVÁ?/
13.25 muži šprint klasicky finále /HINDS?, CENEK?/
13.30 biatlon
muži vytrvalostné preteky na 20 km /ADAMOV/
14.05 curling – miešané dvojice
14.05 zápas o 3. miesto
18.05 finále
17.00 sánkovanie
17.00/18.34 ženy 3. a 4. jazda
18.45 skoky na lyžiach
mix tímy
9.15 beh na lyžiach
šprint klasicky
9.15/9.55 ž+m kvalifikácia /DANIELOVÁ, HINDS, CENEK/
11.45/12.15 ž+m vyraďovacia fáza /DANIELOVÁ?, HINDS?, CENEK?/
10.30 šortrek
10.30 ženy 500 m - kvalifikácia /POPOVIČOVÁ/
11.10 muži 1000 m - kvalifikácia
11.59/12.34 mix tímy - štvrťfinále, semifinále
13.03 mix tímy - finále B
11.15 akrobatické lyžovanie
11.15 muži moguls - kvalifikácia
14.15 ženy moguls - kvalifikácia
12.10 hokej-ženy
A-skupina:
20.10 Kanada - USA
21.10 Fínsko - Švajčiarsko
B-skupina:
12.10 Japonsko - Švédsko
16.40 Taliansko - Nemecko
18.30 krasokorčuľovanie
muži - krátky program /HAGARA/
10.30 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA
10.30 alpské lyžovanie - ženy tímová kombinácia /účasť SR/
10.30 zjazd
14.00 slalom
12.30 akrobatické lyžovanie
muži slopestyle - finále
13.10 šortrek
mix tímy - A-finále
13.13 beh na lyžiach
13.13 ženy šprint klasicky finále /DANIELOVÁ?/
13.25 muži šprint klasicky finále /HINDS?, CENEK?/
13.30 biatlon
muži vytrvalostné preteky na 20 km /ADAMOV/
14.05 curling – miešané dvojice
14.05 zápas o 3. miesto
18.05 finále
17.00 sánkovanie
17.00/18.34 ženy 3. a 4. jazda
18.45 skoky na lyžiach
mix tímy
9.15 ĎALŠIE SÚŤAŽE
9.15 beh na lyžiach
šprint klasicky
9.15/9.55 ž+m kvalifikácia /DANIELOVÁ, HINDS, CENEK/
11.45/12.15 ž+m vyraďovacia fáza /DANIELOVÁ?, HINDS?, CENEK?/
10.30 šortrek
10.30 ženy 500 m - kvalifikácia /POPOVIČOVÁ/
11.10 muži 1000 m - kvalifikácia
11.59/12.34 mix tímy - štvrťfinále, semifinále
13.03 mix tímy - finále B
11.15 akrobatické lyžovanie
11.15 muži moguls - kvalifikácia
14.15 ženy moguls - kvalifikácia
12.10 hokej-ženy
A-skupina:
20.10 Kanada - USA
21.10 Fínsko - Švajčiarsko
B-skupina:
12.10 Japonsko - Švédsko
16.40 Taliansko - Nemecko
18.30 krasokorčuľovanie
muži - krátky program /HAGARA/