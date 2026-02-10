Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Utorok 10. februára

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

TASR prináša denný program na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Autor TASR
Program ZOH 2026 v utorok 10. februára

10.30 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA



10.30 alpské lyžovanie - ženy tímová kombinácia /účasť SR/

10.30 zjazd

14.00 slalom

12.30 akrobatické lyžovanie

muži slopestyle - finále

13.10 šortrek

mix tímy - A-finále

13.13 beh na lyžiach

13.13 ženy šprint klasicky finále /DANIELOVÁ?/

13.25 muži šprint klasicky finále /HINDS?, CENEK?/

13.30 biatlon

muži vytrvalostné preteky na 20 km /ADAMOV/

14.05 curling – miešané dvojice

14.05 zápas o 3. miesto

18.05 finále

17.00 sánkovanie

17.00/18.34 ženy 3. a 4. jazda

18.45 skoky na lyžiach

mix tímy


9.15 ĎALŠIE SÚŤAŽE



9.15 beh na lyžiach

šprint klasicky

9.15/9.55 ž+m kvalifikácia /DANIELOVÁ, HINDS, CENEK/

11.45/12.15 ž+m vyraďovacia fáza /DANIELOVÁ?, HINDS?, CENEK?/

10.30 šortrek

10.30 ženy 500 m - kvalifikácia /POPOVIČOVÁ/

11.10 muži 1000 m - kvalifikácia

11.59/12.34 mix tímy - štvrťfinále, semifinále

13.03 mix tímy - finále B

11.15 akrobatické lyžovanie

11.15 muži moguls - kvalifikácia

14.15 ženy moguls - kvalifikácia

12.10 hokej-ženy

A-skupina:

20.10 Kanada - USA

21.10 Fínsko - Švajčiarsko

B-skupina:

12.10 Japonsko - Švédsko

16.40 Taliansko - Nemecko

18.30 krasokorčuľovanie

muži - krátky program /HAGARA/
