VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Utorok 6. augusta

PROGRAM SÚŤAŽÍ OH2024 Paríž - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA



00.54 surfing



00.54 muži o 3. miesto, 02.16 muži finále



01.35 ženy o 3. miesto, 02.57 ženy finále



10.00 jazdectvo



parkúrové skákanie jednotlivci



14.43 jachting



14.43 trieda ILCA 6 dinghy ženy



15.43 trieda ILCA 7 dinghy muži



15.00 skoky do vody



ženy 10 m veža finále



17.30 skejtbording



ženy park finále



19.30 zápasenie



grécko-rímske muži do 60 kg



19.30 o 3. miesto, 19.55 finále



grécko-rímske muži do 130 kg



20.05 o 3. miesto, 20.30 finále



voľný štýl ženy do 68 kg



20.50 o 3. miesto, 21.15 finále



19.57 atletika



finále



19.57 ženy kladivo



20.15 muži diaľka



20.50 muži 1500 m



21.14 ženy 3000 m prek.



21.40 ženy 200 m



20.05 dráhová cyklistika



tímšprint muži



20.05 o 3. miesto, 20.10 finále



21.30 box



21.30 a 21.46 muži do 71 kg semifinále



22.02 a 22.18 ženy do 50 kg semifinále



22.34 a 22.50 ženy do 66 kg semifinále



23.06 ženy do 60 kg finále







PROGRAM SÚŤAŽÍ OH2024 Paríž - INÉ (účasť SR, významné rozjazdy)



9.00 volejbal ženy štvrťfinále



9.00 Čína - Turecko



13.00 Brazília - Dominikánska republika



17.00 USA - Poľsko



21.00 Taliansko - Srbsko



9.30 hádzaná ženy štvrťfinále



9.30 Dánsko - Holandsko



13.30 Francúzsko - Nemecko



17.30 Maďarsko - Švédsko



21.30 Nórsko - Brazília



10.00 stolný tenis



družstvá muži, ženy osemfinále, štvrťfinále



10.05 atletika



rozbehy a kvalifikácie



10.05 ženy 1500 m



10.20 muži oštep



10.50 muži 110 m prek. medzibeh



11.15 ženy diaľka



11.20 ženy 400 m medzibeh



12.00 muži 400 m prek. medzibeh



12.30 muži 200 m medzibeh



11.00 basketbal muži štvrťfinále



11.00 Nemecko - Grécko



14.30 Srbsko - Austrália



18.00 Francúzsko - Kanada



21.30 Brazília - USA



14.00 vodné pólo ženy štvrťfinále



14.00 Kanada - Španielsko



15.35 Holandsko - Taliansko



19.00 Austrália - Grécko



20.35 Maďarsko - USA



14.00 pozemný hokej muži semifinále



14.00 Holandsko - Španielsko



19.00 Nemecko - India



17.00 plážový volejbal



muži, ženy štvrťfinále



18.00 futbal ženy semifinále



18.00 USA - Nemecko



21.00 Brazília - Španielsko



19.35 atletika



rozbehy a kvalifikácie



19.35 muži 400 m semifinále



20.07 ženy 400 m prek. semifinále