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VELKÝ PREHĽAD: Kto vyhral najviac titulov a kto ani jeden?
Pozrite si prehľad titulov majstrov sveta vo futbale.
Autor TASR
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Bratislava 19. júla (TASR) - Prehľad majstrov sveta od roku 1930:
Prehľad finálových zápasov futbalových majstrovstiev sveta 1930 až 2026:
30. júla 1930, Montevideo: Uruguaj - Argentína 4:2 (1:2)
10. júna 1934, Rím: Taliansko - ČSR 2:1 pp (1:1, 0:0)
19. júna 1938, Paríž: Taliansko - Maďarsko 4:2 (3:1)
16. júla 1950, Rio de Janeiro: Uruguaj - Brazília 2:1 (0:0) - rozhodujúci zápas finálovej skupiny
4. júla 1954, Bern: Nemecko - Maďarsko 3:2 (2:2)
29. júna 1958, Štokholm: Brazília - Švédsko 5:2 (2:1)
17. júna 1962, Santiago: Brazília - ČSR 3:1 (1:1)
30. júla 1966, Londýn: Anglicko - Nemecko 4:2 pp (2:2, 1:1)
21. júna 1970, Mexico City: Brazília - Taliansko 4:1 (1:1)
7. júla 1974, Mníchov: Holandsko - Nemecko 1:2 (1:2)
25. júna 1978, Buenos Aires: Argentína - Holandsko 3:1 pp (1:1, 1:0)
11. júla 1982, Madrid: Taliansko - Nemecko 3:1 (0:0)
29. júna 1986, Mexico City: Argentína - Nemecko 3:2 (1:0)
8. júla 1990, Rím: Nemecko - Argentína 1:0 (0:0)
17. júla 1994, Pasadena: Brazília - Taliansko 0:0, 3:2 v rozstrele z 11 m
12. júla 1998, Paríž: Brazília - Francúzsko 0:3 (0:2)
30. júna 2002, Jokohama: Nemecko - Brazília 0:2 (0:0)
9. júla 2006, Berlín: Taliansko - Francúzsko 1:1 pp (1:1, 1:1), 5:3 v rozstrele z 11 m
11. júla 2010, Johannesburg: Holandsko - Španielsko 0:1 pp (0:0)
13. júla 2014, Rio de Janeiro: Nemecko - Argentína 1:0 pp (0:0)
15. júla 2018, Moskva: Francúzsko - Chorvátsko 4:2 (2:1)
18. decembra 2022, Lusail: Argentína - Francúzsko 3:3 pp (2:2, 2:0), 4:2 v rozstrele z 11 m
19. júla 2026, New York: Španielsko - Argentína 1:0 pp
dejisko rok majster sveta
Uruguaj 1930 Uruguaj
Taliansko 1934 Taliansko
Francúzsko 1938 Taliansko
Brazília 1950 Uruguaj
Švajčiarsko 1954 Nemecko
Švédsko 1958 Brazília
Čile 1962 Brazília
Anglicko 1966 Anglicko
Mexiko 1970 Brazília
Nemecko 1974 Nemecko
Argentína 1978 Argentína
Španielsko 1982 Taliansko
Mexiko 1986 Argentína
Taliansko 1990 Nemecko
USA 1994 Brazília
Francúzsko 1998 Francúzsko
Jap./Kórejská rep. 2002 Brazília
Nemecko 2006 Taliansko
JAR 2010 Španielsko
Brazília 2014 Nemecko
Rusko 2018 Francúzsko
Katar 2022 Argentína
USA/Mex./Kan. 2026 Španielsko
majstri sveta podľa počtu titulov:
1. Brazília 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
2. Taliansko 4 (1934, 1938, 1982, 2006)
Nemecko 4 (1954, 1974, 1990, 2014)
4. Argentína 3 (1978, 1986, 2022)
5. Uruguaj 2 (1930, 1950)
Francúzsko 2 (1998, 2018)
Španielsko 2 (2010, 2026)
7. Anglicko 1 (1966)
Uruguaj 1930 Uruguaj
Taliansko 1934 Taliansko
Francúzsko 1938 Taliansko
Brazília 1950 Uruguaj
Švajčiarsko 1954 Nemecko
Švédsko 1958 Brazília
Čile 1962 Brazília
Anglicko 1966 Anglicko
Mexiko 1970 Brazília
Nemecko 1974 Nemecko
Argentína 1978 Argentína
Španielsko 1982 Taliansko
Mexiko 1986 Argentína
Taliansko 1990 Nemecko
USA 1994 Brazília
Francúzsko 1998 Francúzsko
Jap./Kórejská rep. 2002 Brazília
Nemecko 2006 Taliansko
JAR 2010 Španielsko
Brazília 2014 Nemecko
Rusko 2018 Francúzsko
Katar 2022 Argentína
USA/Mex./Kan. 2026 Španielsko
majstri sveta podľa počtu titulov:
1. Brazília 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
2. Taliansko 4 (1934, 1938, 1982, 2006)
Nemecko 4 (1954, 1974, 1990, 2014)
4. Argentína 3 (1978, 1986, 2022)
5. Uruguaj 2 (1930, 1950)
Francúzsko 2 (1998, 2018)
Španielsko 2 (2010, 2026)
7. Anglicko 1 (1966)
Prehľad finálových zápasov futbalových majstrovstiev sveta 1930 až 2026:
30. júla 1930, Montevideo: Uruguaj - Argentína 4:2 (1:2)
10. júna 1934, Rím: Taliansko - ČSR 2:1 pp (1:1, 0:0)
19. júna 1938, Paríž: Taliansko - Maďarsko 4:2 (3:1)
16. júla 1950, Rio de Janeiro: Uruguaj - Brazília 2:1 (0:0) - rozhodujúci zápas finálovej skupiny
4. júla 1954, Bern: Nemecko - Maďarsko 3:2 (2:2)
29. júna 1958, Štokholm: Brazília - Švédsko 5:2 (2:1)
17. júna 1962, Santiago: Brazília - ČSR 3:1 (1:1)
30. júla 1966, Londýn: Anglicko - Nemecko 4:2 pp (2:2, 1:1)
21. júna 1970, Mexico City: Brazília - Taliansko 4:1 (1:1)
7. júla 1974, Mníchov: Holandsko - Nemecko 1:2 (1:2)
25. júna 1978, Buenos Aires: Argentína - Holandsko 3:1 pp (1:1, 1:0)
11. júla 1982, Madrid: Taliansko - Nemecko 3:1 (0:0)
29. júna 1986, Mexico City: Argentína - Nemecko 3:2 (1:0)
8. júla 1990, Rím: Nemecko - Argentína 1:0 (0:0)
17. júla 1994, Pasadena: Brazília - Taliansko 0:0, 3:2 v rozstrele z 11 m
12. júla 1998, Paríž: Brazília - Francúzsko 0:3 (0:2)
30. júna 2002, Jokohama: Nemecko - Brazília 0:2 (0:0)
9. júla 2006, Berlín: Taliansko - Francúzsko 1:1 pp (1:1, 1:1), 5:3 v rozstrele z 11 m
11. júla 2010, Johannesburg: Holandsko - Španielsko 0:1 pp (0:0)
13. júla 2014, Rio de Janeiro: Nemecko - Argentína 1:0 pp (0:0)
15. júla 2018, Moskva: Francúzsko - Chorvátsko 4:2 (2:1)
18. decembra 2022, Lusail: Argentína - Francúzsko 3:3 pp (2:2, 2:0), 4:2 v rozstrele z 11 m
19. júla 2026, New York: Španielsko - Argentína 1:0 pp