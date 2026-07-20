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VELKÝ PREHĽAD: Kto vyhral najviac titulov a kto ani jeden?

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Na snímke hráč Španielska Mikel Oyarzabal (21) sa teší z gólu, ktorý strelil z pokutového kopu v semifinálovom dueli Francúzsko - Španielsko na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom Arlingtone v utorok 14. júla 2026. Foto: TASR/AP

Pozrite si prehľad titulov majstrov sveta vo futbale.

Autor TASR
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Bratislava 19. júla (TASR) - Prehľad majstrov sveta od roku 1930:



dejisko rok majster sveta

Uruguaj 1930 Uruguaj

Taliansko 1934 Taliansko

Francúzsko 1938 Taliansko

Brazília 1950 Uruguaj

Švajčiarsko 1954 Nemecko

Švédsko 1958 Brazília

Čile 1962 Brazília

Anglicko 1966 Anglicko

Mexiko 1970 Brazília

Nemecko 1974 Nemecko

Argentína 1978 Argentína

Španielsko 1982 Taliansko

Mexiko 1986 Argentína

Taliansko 1990 Nemecko

USA 1994 Brazília

Francúzsko 1998 Francúzsko

Jap./Kórejská rep. 2002 Brazília

Nemecko 2006 Taliansko

JAR 2010 Španielsko

Brazília 2014 Nemecko

Rusko 2018 Francúzsko

Katar 2022 Argentína

USA/Mex./Kan. 2026 Španielsko



majstri sveta podľa počtu titulov:

1. Brazília 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

2. Taliansko 4 (1934, 1938, 1982, 2006)

Nemecko 4 (1954, 1974, 1990, 2014)

4. Argentína 3 (1978, 1986, 2022)

5. Uruguaj 2 (1930, 1950)

Francúzsko 2 (1998, 2018)

Španielsko 2 (2010, 2026)

7. Anglicko 1 (1966)



Prehľad finálových zápasov futbalových majstrovstiev sveta 1930 až 2026:



30. júla 1930, Montevideo: Uruguaj - Argentína 4:2 (1:2)

10. júna 1934, Rím: Taliansko - ČSR 2:1 pp (1:1, 0:0)

19. júna 1938, Paríž: Taliansko - Maďarsko 4:2 (3:1)

16. júla 1950, Rio de Janeiro: Uruguaj - Brazília 2:1 (0:0) - rozhodujúci zápas finálovej skupiny

4. júla 1954, Bern: Nemecko - Maďarsko 3:2 (2:2)

29. júna 1958, Štokholm: Brazília - Švédsko 5:2 (2:1)

17. júna 1962, Santiago: Brazília - ČSR 3:1 (1:1)

30. júla 1966, Londýn: Anglicko - Nemecko 4:2 pp (2:2, 1:1)

21. júna 1970, Mexico City: Brazília - Taliansko 4:1 (1:1)

7. júla 1974, Mníchov: Holandsko - Nemecko 1:2 (1:2)

25. júna 1978, Buenos Aires: Argentína - Holandsko 3:1 pp (1:1, 1:0)

11. júla 1982, Madrid: Taliansko - Nemecko 3:1 (0:0)

29. júna 1986, Mexico City: Argentína - Nemecko 3:2 (1:0)

8. júla 1990, Rím: Nemecko - Argentína 1:0 (0:0)

17. júla 1994, Pasadena: Brazília - Taliansko 0:0, 3:2 v rozstrele z 11 m

12. júla 1998, Paríž: Brazília - Francúzsko 0:3 (0:2)

30. júna 2002, Jokohama: Nemecko - Brazília 0:2 (0:0)

9. júla 2006, Berlín: Taliansko - Francúzsko 1:1 pp (1:1, 1:1), 5:3 v rozstrele z 11 m

11. júla 2010, Johannesburg: Holandsko - Španielsko 0:1 pp (0:0)

13. júla 2014, Rio de Janeiro: Nemecko - Argentína 1:0 pp (0:0)

15. júla 2018, Moskva: Francúzsko - Chorvátsko 4:2 (2:1)

18. decembra 2022, Lusail: Argentína - Francúzsko 3:3 pp (2:2, 2:0), 4:2 v rozstrele z 11 m

19. júla 2026, New York: Španielsko - Argentína 1:0 pp



















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