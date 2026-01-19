< sekcia Šport
Vémolu prepustili z väzby na kauciu
Štátna zástupkyňa v pondelok dospela k záveru, že nie je nutné, aby bol Vémola vyšetrovaný väzobne a umožnila jeho prepustenie na kauciu.
Autor TASR
Praha 19. januára (TASR) - Českého zápasníka Karlosa Vémolu, ktorý je obvinený z obzvlášť závažnej organizovanej drogovej trestnej činnosti v medzinárodnom rozsahu, prepustili z väzby na kauciu. Štyridsaťročný bojovník MMA bude teraz vyšetrovaný na slobode. V prípade preukázania viny mu naďalej hrozí až 18-ročné väzenie, informoval portál sport.cz.
Štátna zástupkyňa v pondelok dospela k záveru, že nie je nutné, aby bol Vémola vyšetrovaný väzobne a umožnila jeho prepustenie na kauciu. Podľa servera Novinky.cz sa mala jej celková výška vyšplhať na 15 miliónov českých korún (cca 617.000 eur). Samotný zápasník odmieta akúkoľvek účasť na trestnej činnosti, z ktorej je obvinený. „Som strašne rád, že som po mesiaci konečne doma. S deťmi som nemohol stráviť Vianoce, a tak sa teraz chcem naplno venovať im, svojej žene, rodine a taktiež svojmu zdraviu,“ uviedol na Instagrame Vémola, ktorého zadržali deň pred Štedrým dňom.
"Chcel by som poďakovať všetkým fanúšikom, partnerom a kamarátom, ktorí ma podporili a verili, že celá táto situácia je jednoducho nezmysel. Vôbec neviem, ako som sa do nej dostal," vyhlásil Vémola vo videu.
Štátna zástupkyňa v pondelok dospela k záveru, že nie je nutné, aby bol Vémola vyšetrovaný väzobne a umožnila jeho prepustenie na kauciu. Podľa servera Novinky.cz sa mala jej celková výška vyšplhať na 15 miliónov českých korún (cca 617.000 eur). Samotný zápasník odmieta akúkoľvek účasť na trestnej činnosti, z ktorej je obvinený. „Som strašne rád, že som po mesiaci konečne doma. S deťmi som nemohol stráviť Vianoce, a tak sa teraz chcem naplno venovať im, svojej žene, rodine a taktiež svojmu zdraviu,“ uviedol na Instagrame Vémola, ktorého zadržali deň pred Štedrým dňom.
"Chcel by som poďakovať všetkým fanúšikom, partnerom a kamarátom, ktorí ma podporili a verili, že celá táto situácia je jednoducho nezmysel. Vôbec neviem, ako som sa do nej dostal," vyhlásil Vémola vo videu.