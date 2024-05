Vendrame vyhral po sóle 19. etapu Gira, na čele stále Pogačar

výsledky 19. etapy (Mortegliano - Sappada, 157 km):



1. Andrea Vendrame (Tal./Decathlon AG2R La Mondiale) 3:51:05 h, 2. Pelayo Sánchez (Šp./Movistar) +0:54 s, 3. Georg Steinhauser (Nem./EF Education-EasyPost) +1:07 min, 4. Jhonatan Narvaez (Ekv./Ineos Grenadiers) +2:27, 5. Luke Plapp (Aus./Jayco AlUla) rovnaký čas, 6. Simone Velasco (Tal./Astana Qazaqstan) +2:30, 7. Jan Tratnik (Slovin./Visma), 8. Michael Valgren (Dán./EF Education-EasyPost) obaja rovnaký čas, 9. Julian Alaphilippe (Fr./Soudal Quick-Step) +2:32, 10. Quinten Herman (Belg./Alpecin-Deceuninck) +3:51



celkové poradie:



1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 71:24:03 h, 2. Daniel Martinez (Kol./Bora-Hansgrohe) +7:42 min, 3. Geraint Thomas (V.Brit./Ineos Grenadiers) +8:04, 4. Ben O'Connor (Aus./AG2R La Mondiale) +9:47, 5. Antonio Tiberi (Tal./Bahrajn Victorious) +10:29, 6. Thymen Arensman (Hol./Ineos Grenadiers) +11:10, 7. Romain Bardet (Fr./DSM-firmenich) +12:42, 8. Einer Rubio (Kol./Movistar) +13:33, 9. Filippo Zana (Tal./Jayco AlUla) +13:52, 10. Jan Hirt (ČR/Soudal Quick-Step) +14:44

Sappada 24. mája (TASR) - Domáci cyklista Andrea Vendrame triumfoval v 19. etape Giro d´Italia. Jazdec stajne Decathlon AG2R La Mondiale vyhral po dlhom sóle a 157 km dlhú trasu z Mortegliana do Sappady zvládol za 3:51:05 hodiny. Druhý skončil Španiel Pelayo Sánchez (Movistar) a tretí bol Nemec Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost). Na čele celkového poradia figuruje stále Slovinec Tadej Pogačar zo SAE Team Emirates, ktorý má náskok takmer osem minút.Piatková trať mala v prvej polovici rovinatý charakter a v druhej čakali na pelotón dve stúpania druhej a jedno tretej kategórie. Hneď po štarte sa oddelila desaťčlenná skupina, no balík ju dostihol po približne 30 kilometroch. Následne zaútočil Julian Alaphilippe a pridalo sa k nemu ďalších päť pretekárov. Odstup však bol malý a tak pokračovali ďalšie útoky. Za vedúcou skupinou sa sformovali ďalšie štyri menšie a pelotón ich prestal stíhať asi 90 km pred cieľom. Na druhom stúpaní na Sella Valcalda sa sformovala sedmička, v ktorej boli okrem Alaphilippea aj Vendrame, Steinhauser, Sanchez, Jhonatan Narvaez, Quinten Hermans a Luke Plapp. Prenasledovatelia strácali asi 40 sekúnd, pelotón vyše jedenásť minút.Približne 30 km pred páskou sa v zjazde oddelil Vendrame a dokázal si vypracovať náskok 20 sekúnd. Jeho sólový útok vyšiel, náskok narastal a 14 km pred cieľom mal k dobru už minútu. V poslednom stúpaní sa za ním vydali Steinhauser so Sanchezom, no manko na lídra nedokázali skresať. Dvadsaťdeväťročný Talian tak prešiel vrchol posledného kopca s minútou k dobru a čakal ho už len krátky zjazd a stúpanie do cieľa. Etapové vavríny si už nenechal vziať a prišiel si po druhé víťazstvo na Gire v kariére. Prvé dosiahol v roku 2021.