Venezuela postúpila do štvrťfinále, Ekvádor - Jamajka 3:1 v B-skupine

Copa America - B-skupina:



/Las Vegas/:



Ekvádor - Jamajka 3:1 (2:0)

Góly: 13. Palmer (vlastný), 45.+4 Paez (z 11 m), 90.+1 Minda - 54. Antonio



/Inglewood/:



Venezuela - Mexiko 1:0 (0:0)

Gól: 57. Rondon (z 11 m)

East Rutherford 26. júna (TASR) - Futbalisti Venezuely si ako druhý tím zabezpečili miestenku vo štvrťfinále na 48. ročníku juhoamerického šampionátu Copa America. Vo svojom druhom zápase v kalifornskom Inglewoode zdolali Mexiko 1:0. V ďalšom stretnutí B-skupiny vyhral Ekvádor nad Jamajkou 3:1.Venezuela nadviazala na triumf proti Ekvádoru v úvodnom zápase (2:1) a pripísala si ďalšie tri body, ktoré jej zaručujú miestenku vo vyraďovacej časti. Vylepší si tak umiestnenie z predchádzajúceho kontinentálneho šampionátu, keď nepostúpila zo skupiny. Jediný gól duelu s Mexikom zaznamenal v 57. minúte Salomon Rondon, keď premenil pokutový kop. Súper mohol vyrovnať takisto z penalty, no pokus Orbelina Pinedu zneškodnil brankár Rafael Romo. Venezuela je po dvoch zápasoch na čele skupiny so šiestimi bodmi, skupinu uzavrie duelom proti Jamajke.Ekvádor zvíťazil práve nad Jamajkou 3:1, keď o svojom triumfe rozhodol už v prvom polčase. V 13. minúte si dal vlastný gól Kasey Palmer a pred prestávkou zvýšil z penalty Kendry Paez. V 54. minúte sa síce presadil Michail Antonio, no v závere upravil výsledok striedajúci Alan Minda. Ekvádor čaká v noci na pondelok priamy súboj s Mexikom o druhú postupovú priečku z "béčka". Jamajka na šampionáte končí, keďže v dvoch dueloch nezískala ani bod a nezmení to ani prípadný triumf nad Venezuelou.