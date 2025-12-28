< sekcia Šport
Venierová sa stala mamičkou: „Láska, akú sme predtým nepoznali“
Tridsaťdvaročná Venierová ukončila kariéru v lete.
Autor TASR
Viedeň 28. decembra (TASR) - Bývalá rakúska lyžiarka Stephanie Venierová sa stala mamičkou. Majsterka sveta v super-G sa svojím prvým potomkom pochválila na sociálnej sieti.
Tridsaťdvaročná Venierová ukončila kariéru v lete. V septembri sa vydala za krajana a takisto zjazdára Christiana Waldera, s ktorým v nedeľu zverejnili spoločný príspevok na Instagrame. „Tieto Vianoce dostali naše srdcia ten najkrajší darček. Je to láska, akú sme nikdy predtým nepoznali,“ uviedla dvojica. Dieťa prišlo na svet 14. decembra.
Venierová sa ešte vo februári tešila zo zisku zlata a bronzu na MS v Saalbachu, pripomenula agentúra APA. Po triumfe v super-G obsadila spoločne s Katharinou Truppeovou tretiu priečku v tímovej kombinácii.
Tridsaťdvaročná Venierová ukončila kariéru v lete. V septembri sa vydala za krajana a takisto zjazdára Christiana Waldera, s ktorým v nedeľu zverejnili spoločný príspevok na Instagrame. „Tieto Vianoce dostali naše srdcia ten najkrajší darček. Je to láska, akú sme nikdy predtým nepoznali,“ uviedla dvojica. Dieťa prišlo na svet 14. decembra.
Venierová sa ešte vo februári tešila zo zisku zlata a bronzu na MS v Saalbachu, pripomenula agentúra APA. Po triumfe v super-G obsadila spoločne s Katharinou Truppeovou tretiu priečku v tímovej kombinácii.