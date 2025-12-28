Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 28. december 2025
< sekcia Šport

Venierová sa stala mamičkou: „Láska, akú sme predtým nepoznali“

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tridsaťdvaročná Venierová ukončila kariéru v lete.

Autor TASR
Viedeň 28. decembra (TASR) - Bývalá rakúska lyžiarka Stephanie Venierová sa stala mamičkou. Majsterka sveta v super-G sa svojím prvým potomkom pochválila na sociálnej sieti.

Tridsaťdvaročná Venierová ukončila kariéru v lete. V septembri sa vydala za krajana a takisto zjazdára Christiana Waldera, s ktorým v nedeľu zverejnili spoločný príspevok na Instagrame. „Tieto Vianoce dostali naše srdcia ten najkrajší darček. Je to láska, akú sme nikdy predtým nepoznali,“ uviedla dvojica. Dieťa prišlo na svet 14. decembra.

Venierová sa ešte vo februári tešila zo zisku zlata a bronzu na MS v Saalbachu, pripomenula agentúra APA. Po triumfe v super-G obsadila spoločne s Katharinou Truppeovou tretiu priečku v tímovej kombinácii.
.

Neprehliadnite

Na horách treba od piatka počítať so silnejším vetrom

KOVÁČIKOVÁ: Vrodené srdcové chyby sa dajú zistiť už pred narodením

SMUTNÁ BILANCIA: Ktoré slovenské osobnosti nás opustili v roku 2025?

PRIESKUM: Očakávajú Slováci na budúci rok koniec vojny na Ukrajine?