Venus Williamsová akceptovala voľnú kartu na turnaj WTA v Indian Wells

Na archívnej snímke z 28. augusta 2025 americká tenistka Venus Williamsová. Foto: TASR/AP

Bývalá svetová jednotka sa na ňom predstaví vo dvojhre aj v štvorhre.

Autor TASR
Los Angeles 20. februára (TASR) - Americká tenistka Venus Williamsová akceptovala voľnú kartu na prestížny marcový turnaj WTA v kalifornskom Indian Wells. Informovali o tom organizátori podujatia, ktoré mnohí označujú za piate grandslamové. Bývalá svetová jednotka sa na ňom predstaví vo dvojhre aj v štvorhre.

„Som nadšená, že po dvoch rokoch budem môcť opäť štartovať v Indian Wells. Nemôžem sa dočkať môjho návratu do kalifornskej púšte. Ďakujem riaditeľovi turnaja Tommymu Haasovi za voľnú kartu," citovala slová 45-ročnej sedemnásobnej grandslamovej šampiónky agentúra AFP.
