Venus Williamsová dostala od organizátorov voľnú kartu

Na archívnej snímke z 2. septembra 2025 v New Yorku americká tenistka Venus Williamsová odvracia loptičku vo štvrťfinále ženskej štvorhy na grandslamovom turnaji US Open. Foto: TASR/AP

Sedemnásobná grandslamová šampiónka vo dvojhre sa predstaví v hlavnej súťaži v Melbourne prvýkrát od roku 2021.

Melbourne 2. januára (TASR) - Americká tenistka Venus Williamsová dostala od organizátorov nadchádzajúceho Australian Open (18. januára - 1. februára) voľnú kartu. Vo veku 45 rokov sa tak stane historicky najstaršou hráčkou na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny.

Sedemnásobná grandslamová šampiónka vo dvojhre sa predstaví v hlavnej súťaži v Melbourne prvýkrát od roku 2021. „Som nadšená, že sa vrátim do Austrálie a teším sa, že budem môcť súťažiť počas austrálskeho leta. Mám množstvo neuveriteľných spomienok na tento turnaj a som vďačná za možnosť vrátiť sa na miesto, ktoré znamená tak veľa pre moju kariéru,“ citovala Williamsovú agentúra AFP.

Američanka je finalistka dvojhry na Australian Open z rokov 2003 a 2017, v Melbourne takisto štyrikrát vyhrala štvorhru. V zbierke má aj päť singlových titulov z Wimbledonu a dvakrát ovládla US Open. Vekový rekord na Australian Open doteraz držala Japonka Kimiko Dateová, ktorá v roku 2015 prehrala v 1. kole dvojhry ako 44-ročná.

Venus Williamsová sa prvýkrát na Australian Open predstavila v roku 1998. Na turnaji má bilanciu 54 víťazstiev a 21 prehier. S prípravou na grandslamové podujatie začne budúci týždeň, keď plánuje štartovať na turnaji v novozélandskom Aucklande, kde takisto obdržala od organizátorov voľnú kartu. Na okruh WTA sa vrátila po 16-mesačnej pauze vlani na US Open.
