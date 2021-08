Venus Williamsová dostala voľnú kartu na US Open

New York 18. augusta (TASR) - Americká tenistka Venus Williamsová dostala voľnú kartu na štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open (30. augusta - 12. septembra). Víťazka podujatia z rokov 2000 a 2001 je v aktuálnom rebríčku WTA na 112. mieste a tak nefigurovala medzi 104 hráčkami, ktoré získali priamy vstup do hlavnej súťaže turnaja.



Okrem staršej zo sestier Williamsových dostala voľnú kartu aj bývalá deviatka rebríčka WTA CoCo Vandeweghová, ktorá pre zdravotné problémy klesla na 160. priečku. Na turnaji sa tak isto predstavia aj mladé americké hráčky Caty McNallyová, Hailey Baptisteová, Katie Volynetsová, Emma Navarrová či 17-ročná Ashlyn Krueggerová, ktorá vyhrala majstrovstvá USA hráčok do 18 rokov.



Vďaka voľným kartám od organizátorov sa v mužskej časti pavúka predstavia Američania Jenson Brooksby, Brandon Nakashima, Jack Sock, Emilio Nava, Zachary Svajda a Ernesto Escobedo, Austrálčania Maxo Purcell a Storm Sanders a Gruzínec Sam Riffice.