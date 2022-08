Venus Williamsová dostala voľnú kartu na US Open

New York 17. augusta (TASR) - Americká tenistka Venus Williamsová sa vráti na US Open po tom, čo v stredu dostala od Americkej tenisovovej asociácie (USTA) voľnú kartu na posledný Grand Slam sezóny.



Štyridsaťdvaročná dvojnásobná víťazka vyhrala v rokoch 2000 a 2001. Američanka nehrala minulý rok na US Open pre zranenie a prvý zápas vo dvojhre odohrala až začiatkom augusta vo Washingtone.



USTA udelila voľnú kartu aj Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi, šampiónovi US Open z roku 2020, ktorý sa kvôli zraneniam prepadol na 228. miesto vo svetovom rebríčku. Na kurtoch vo Flushing Meadows si zahrajú aj Američania Sam Querrey, Emilio Nava, JJ Wolf, Ben Shelton a Learner Tien spolu s Ugom Humbertom z Francúzska a Austrálčanom Rinkym Hijikatom. Francúz Gael Monfils odstúpil pre zranenie pravej nohy, ktoré utrpel minulý týždeň počas zápasu proti Jackovi Draperovi v Montreale. Do hlavnej súťaže sa dostal aj Japonec Taro Daniel.



V ženskom pavúku sa predstaví s voľnou kartou aj víťazka Australian Open 2020 Sofia Keninová spolu s Američankami CoCo Vandewegheovou, Elizabeth Mandlikovou, Peyton Stearnsovou a Eleanou Yuovou. Voľné karty dostali aj Harmony Tanová z Francúzska, ktorá zdolala na Wimbledone Serenu Williamsovú, a Austrálčanka Jaimee Fourlisová. Informovala agentúra AP.