Venus Williamsová neuspela vo štvrťfinále štvorhry na US Open
Williamsová s Fernandezovou sa stali miláčikmi publika v New Yorku.
Autor TASR
New York 3. septembra (TASR) - Cesta 45-ročnej americkej tenistky Venus Williamsovej a jej 22-ročnej kanadskej partnerky Leylah Fernandezovej na grandslamovom turnaji US Open sa skončila vo štvrťfinále štvorhry. Nad jej sily bola americko-česká dvojica Taylor Townsendová a Katěrina Siniaková, napriek výsledku 1:6 a 2:6 si však vyslúžila pochvalu za svoje účinkovanie na turnaji.
Williamsová s Fernandezovou sa stali miláčikmi publika v New Yorku, pred štvrťfinálovým duelom dokázali vyradiť z turnaja dva nasadené páry a nestratiť ani jeden set, ale držiteľky dvoch grandslamov vo štvorhre boli už nad ich sily. „Legenda. Je to privilégium hrať proti nej,“ cituje BBC Siniakovú v rozhovore po zápase. Podobne to vnímala aj Townsendová: „Keď som vyrastala, tak som sledovala Venus a Serenu. Chceli sme byť nimi spolu s mojou sestrou. Je to pocta byť s ňou na kurte.“
Aj vo veku 45 rokov staršia zo sestier Williamsových ukázala, že stále má čo ponúknuť na najvyššej úrovni. Vo štvrťfinále grandslamu bola prvýkrát od roku 2017. „Tento turnaj mi ukázal, čo môžem zlepšiť a na čom sa dá pracovať. Každým zápasom som napredovala. Škoda, že sme s Leylah nehrali lepšie. Vinu beriem na seba. Hrali sme proti skvelej dvojici, ktorá už niekoľko rokov je spolu a užila si mnoho úspechov. Nechcem sa teraz k ničomu zaväzovať, že kde sa predstavím. Keď bude možnosť, tak verím, že sa tento rok ešte na kurtoch predstavím,“ uviedla Williamsová.
