Venus Williamsová prijala voľnú kartu, predstaví sa na Australian Open

Melbourne 21. decembra (TASR) - Americká tenistka Venus Williamsová prijala voľnú kartu do hlavnej súťaže turnaja WTA v Aucklande a grandslamového Australian Open. Bývalá svetová jednotka sa naposledy predstavila na kurte v septembri, keď odohrala štvorhru so svojou sestrou Serenou na US Open.



Pre štyridsaťdvaročnú Američanku to bude 22. vystúpenie v Melbourne Parku, kde pred 25 rokmi debutovala na Australian Open a v rokoch 2003 a 2017 sa dostala do finále dvojhry. "Veľmi sa teším, že sa vraciam do Melbourne a budem súťažiť na Australian Open. Súťažím tu už viac ako 20 rokov a teším sa, že tento rok si na turnaji vytvorím ďalšie spomienky," uviedla podľa agentúry AFP staršia zo sestier Williamsových.