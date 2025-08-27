< sekcia Šport
Venus Williamsová sa predstaví vo štvorhre, dostala voľnú kartu
Staršia zo sestier Williamsových sa vrátila pred mesiacom na súťažné kurty po 16-mesačnej pauze a na grandslamovej scéne je opäť po dvoch rokoch.
Autor TASR
New York 27. augusta (TASR) - Americká tenistka Venus Williamsová sa na US Open predstaví aj v ženskej štvorhre. Štyridsaťpäťročná veteránka dostala voľnú kartu a na domácom grandslame bude jej partnerkou Kanaďanka Leylah Fernandezová, ktorá v roku 2021 vo Flushing Meadows postúpila až do finále dvojhry.
Staršia zo sestier Williamsových sa vrátila pred mesiacom na súťažné kurty po 16-mesačnej pauze a na grandslamovej scéne je opäť po dvoch rokoch. V utorok v 1. kole dvojhry podľahla 1:2 na sety Češke Karolíne Muchovej ako najstaršia hráčka na americkom grandslame od roku 1981. S Fernadezovou ju čaká vo štvrtok v rámci 2. kola vystúpenie proti Ukrajinke Ľudmile Kičenokovej a Austrálčanke Ellen Perezovej. Informovala agentúra AP.
Staršia zo sestier Williamsových sa vrátila pred mesiacom na súťažné kurty po 16-mesačnej pauze a na grandslamovej scéne je opäť po dvoch rokoch. V utorok v 1. kole dvojhry podľahla 1:2 na sety Češke Karolíne Muchovej ako najstaršia hráčka na americkom grandslame od roku 1981. S Fernadezovou ju čaká vo štvrtok v rámci 2. kola vystúpenie proti Ukrajinke Ľudmile Kičenokovej a Austrálčanke Ellen Perezovej. Informovala agentúra AP.