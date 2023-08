Venus Williamsová vyradila v 1. kole v Cincinnati Kudermetovovú

dvojhra - 1. kolo:



Sloane Stephensová (USA) - Elisabetta Cocciarettová (Tal.) 7:5, 6:2

Jasmine Paoliniová (Tal.) - Marta Kosťuková (Ukr.) 6:2, 6:1

Anastasia Potapovová (Rus.) - Celine Naefová (Švaj.) 1:6, 6:4, 7:5

Venus Williamsová (USA) - Veronika Kudermetovová (Rus.-16) 6:4, 7:5

Anhelina Kalininová (Ukr.) - Ču Lin (Čína) 6:3, 7:5



Cincinnati 15. augusta (TASR) - Americká tenistka Venus Williamsová sa prebojovala do 2. kola dvojhry na turnaji WTA v Cincinnati. Štyridsaťtriročná veteránka vyradila v úvodnom kole šestnástu nasadenú Rusku Veroniku Kudermetovovú 6:4, 7:5.Venus Williamsová, ktorá štartuje v Cincinnati vďaka voľnej karte, dokázala prvýkrát po štyroch rokoch ukoristiť skalp hráčky z Top 20 svetového rebríčka. V oboch setoch otočila nepriaznivý stav, v prvom prehrávala 1:4, v druhom dokonca 0:4 a 1:5. Zápas na chvíľu prerušil dážď, Williamsová ho zvládla za 2:03 h. "Milujem tento šport. Uplynulých niekoľko rokov bolo pre mňa náročných, trápili ma zranenia. Chcela som tu hrať, byť silná, byť sama sebou, to je pre mňa dôležité," povedala podľa AFP. Sedemnásobná grandslamová šampiónka vo dvojhre narazí v ďalšom kole na víťazku súboja Čchin-wen Čeng - Alexandra Sasnovičová.Suverénnym spôsobom sa do 2. kola prebojovala Talianka Jasmine Paoliniová, ktorá zdolala Ukrajinku Martu Kosťukovú 6:2, 6:1. Nedarilo sa ďalšej Talianke Elisabette Cocciaretovej, ktorá prehrala s domácou Američankou Sloane Stephensovou 5:7, 2:6.