Kanadský hokejista Verhaeghe podpísal s Floridou novú osemročnú zmluvu

Sunrise 9. októbra (TASR) - Kanadský hokejista Carter Verhaeghe sa dohodol s Floridou Panthers na predĺžení spolupráce. Dvadsaťdeväťročný útočník podpísal s úradujúcim šampiónom nový osemročný kontrakt v celkovej hodnote 56 miliónov dolárov, ročne tak v priemere zarobí 7 miliónov USD.



Zmluva vstúpi do platnosti od sezóny 2025/2026, v tomto ročníku plynie ešte hráčovi kontrakt s priemerným platom 4,17 mil. dolárov. Vedenie klubu zverejnilo podpis zmluvy so svojou ofenzívnou oporou krátko po úvodnom zápase "panterov" v sezóne, v ktorom doma zdolali Boston 6:4. "Tento chlapík je floridský panter. Sme požehnaní, že ho máme v tíme," uviedol na adresu Verhaegheho generálny manažér klubu Bill Zito.



Verhaeghe je dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára, okrem titulu s Floridou vybojoval aj jeden s Tampou (2020). Vstupuje už do piatej sezóny v drese Panthers, v tej minulej nazbieral 72 bodov (34+38) v 76 zápasoch základnej časti, v play off pomohol k zisku majstrovského pohára 21 bodmi (11+10) v 24 dueloch. "Je pre mňa obrovskou cťou, že som mohol byť tak dlho panterom. Som vďačný organizácii, že sa naša spolupráca natiahne na ešte dlhšiu dobu. Presne toto som chcel," povedal Verhaeghe podľa AP.