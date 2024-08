Vermeeren strávi novú sezónu na hosťovaní v RB Lipsku

Lipsko 27. augusta (TASR) - Belgický futbalový reprezentant Arthur Vermeeren odišiel na ročné hosťovanie z Atletica Madrid do RB Lipsko. Oba kluby sa zároveň dohodli na podmienkach záväznej povinnosti odkúpenia 19-ročného stredopoliara v ďalšom súťažnom ročníku.



Záväzok vstúpi do platnosti, keď Vermeeren odohrá za Lipsko určitý počet zápasov, klub s ním následne uzavrie zmluvu do roku 2029. "Som veľmi šťastný z môjho prestupu do Lipska. Je to tím, ktorý sa dokázal v krátkom čase zaradiť medzi špičku v Lige majstrov i Bundeslige," uviedol Belgičan podľa agentúry DPA.