Štoček má bodkovaný dres: Bol to môj cieľ

Na snímke skupina cyklistov v úniku pri prejazde Trnavou počas 1. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska, ktorá merala 142,3 km a viedla zo Šamorína do Trnavy v stredu 14. septembra 2022. Foto: TASR - Lukáš Griňaj

výsledky 1. etapy (Šamorín - Trnava, 142,3 km):



1. Ethan Vernon (V.Brit./Quick-Step Alpha Vinyl) 3:09:02 h, 2. Gleb Syrica (Rus./Astana Qazaqstan), 3. Giovanni Lonardi (Tal./EOLO-Kometa), 4. Michael Mörköv (Dán./Quick-Step Alpha Vinyl), 5. Tomáš Bárta (ČR/ATT Investments), 6. Colin Joyce (USA/Human Powered Health), 7. Loe van Belle (Hol./Jumbo-Visma), 8. Daniel Skerl (Tal./Cycling Team Friuli ASD), 9. Adam Ťoualík (ČR/Elkov-Kasper), 10. Filippo Fortin (Tal./Maloja Pushbikers), ... 36. Pavol ROVDER, 38. Lukáš KUBIŠ (obaja SR/Dukla Banská Bystrica), 42. Matej BLAŠKO (reprezentácia SR), 48. Martin SVRČEK (SR/Quick-Step Alpha Vinyl), 54. Juraj KARAS (reprezentácia SR), 66. Matúš ŠTOČEK (SR/ATT Investments) všetci rovnaký čas







celkové poradie:



1. Vernon 3:16:25 h, 2. Josef Černý (ČR/Quick-Step Alpha Vinyl) +17 s, 3. Mörköv +25, 4. van Belle rovnaký čas, 5. Jakub Otruba (ČR/Elkov-Kasper) +28, 6. Maikel Zijlaard (Hol./VolkerWessels) +29, 7. Zděnek Štybar (ČR/Quick-Step Alpha Vinyl) +30, 8. Syrica rovnaký čas, 9. Stefen de Bod (JAR/Astana Qazaqstan) +31, 10. SVRČEK +32, ... 38. ŠTOČEK +46, 60. Marek ČANECKÝ +54, 67. Dávid KAŠKO (obaja SR/Dukla Banská Bystrica) +55, 71. KUBIŠ +57







bodovacia súťaž:



1. Vernon 20 b, 2. Syrica 15, 3. Marcin Budzinski (Poľ./Mazowsze Serce Polski) 12, ... 9. ŠTOČEK 7







súťaž vrchárov:



1. ŠTOČEK 6, 2. Diego Pablo Sevilla (Šp./Eolo-Kometa) 4, 3. Budzinski 3

Trnava 14. septembra (TASR) - Britský cyklista Ethan Vernon v stredu dosiahol druhé víťazstvo na 66. ročníku pretekov Okolo Slovenska. Jazdec stajne Quick-Step Alpha Vinyl vyhral po prológu v Petržalke aj 1. etapu, udržal si žltý dres pre celkového lídra a má aj zelený dres pre najlepšieho v bodovacej súťaži. V Trnave sa presadil v záverečnom špurte na 142,3 km dlhej trasu zo Šamorína. Druhý finišoval Rus Gleb Syrica (Astana Kazachstan) a tretí bol Talian Giovanni Lonardi (EOLO-Kometa).Dvadsaťdvaročný Vernon využil celodennú prácu svojho tímu, ktorý od úvodu išiel v plnom počte na čele pelotónu a kontroloval situáciu, aby nik nezmaril hromadný dojazd. V závere ho potiahol asi najlepší "rozbiehač" sveta Michael Mörköv, ktorý sám finišoval na tesne za pódiom na 4. mieste.povedal dvojnásobný víťaz, ktorý má aj biely dres pre najlepšieho mladého pretekára. V celkovom poradí má náskok 17 sekúnd pred tímovým kolegom Josefom Černým, zo Slovákov je na 10. mieste ďalší jazdec Quick-Stepu Martin Svrček s mankom 32 sekúnd.Z domácich pretekárov vyčnieval Matúš Štoček (ATT Investments), ktorý mal v pláne zabojovať o bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára, čo sa mu na jedinej prémii podarilo. Navyše ho vyhlásili aj za najbojovnejšieho pretekára, i keď ako posledný zostal v úniku Holanďan Jasper Haest (VolkerWessels).povedal v cieli.Stredajšia trať ponúkla tri rýchlostné prémie a jednou horskú na Červenom kameni (1,5 km, 6,3%). Pred začiatkom etapy odstúpili David Dekker (Jumbo-Visma) a Tim Wollenberg (Santic-Wibatech). Cyklistom v úvode etapy robil spoločnosť slabý dážď a teplota vzduchu bolo okolo 20 stupňov. Po desiatich kilometroch sa sformoval únik, do ktorého sa dostala šestica Diego Pablo Sevilla Lopez (EOLO-Kometa), Jasper Haest (VolkerWessels), Marcin Budzinski (HRE Mazowsze Serce Polski), Nik Cemažar (Adria Mobil), Bryan Olivo (Friuli ASD) a domáci zástupca Matúš Štoček (ATT Investments). Po 25 km mali k dobru necelé tri minúty pred pelotónom, ktorý viedli jazdci Quick-Stepu. Tí celý deň pracovali pre Vernona, najväčšieho favorita v hromadnom špurte. Prvú rýchlostnú prémiu v Senci vyhral Haest, Štoček bol štvrtý. Nasledovala jediná horská prémia na Červenom kameni a prvý na nej bol slovenský pretekár. Stal sa tak novým lídrom vrchárskej súťaže a vo štvrtok bude jazdiť v bodkovanom drese.Potom už pelotón začal sťahovať manko a po rýchlostnej prémii v Borovej, ktorú vyhral Olivo, strácal už len okolo minúty a pol. V balíku prišlo k pádu, no Lorenzo Gobbo (Biesse-Carrera) po ošetrení pokračoval ďalej. Po prvom prejazde Trnavou 41 km pred cieľom mal únik k dobru už len minútu a o ďalších desať len pol. Šestica na čele však spolupracovala a ešte sa snažila sťažiť balíku záver. Na méte 25 km pred cieľom mal už len päťčlenný únik k dobru iba 18 sekúnd. Záverečnú rýchlostnú prémiu vyhral Štoček a stal sa aj najbojovnejším pretekárom etapy. V závere sa pokúsilo o únik ešte niekoľko pretekárov, ale o víťazovi sa rozhodol v očakávanom záverečnom špurte. Ten zvládol najlepšie Vernon, ktorý si pripísal na konto tretí etapový triumf.Druhá etapa odštartuje na hlohovskom zámku a cez región hornej Nitry a šesť vrchárskych prémií sa presunie do Banskej Štiavnice, kde sa cyklisti absolvujú dva okruhy. Druhá polovica 186,3 km dlhej trasy má kopcovitý charakter a na troch prémiách Červená Studňa (6,4 km, 6,2%), Štiavnické Bane (8,2 km, 2,7%) a v Banskej Štiavnici (3,3 km, 4,5%) sa môžu vytvoriť rozdiely v celkovom poradí.