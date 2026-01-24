< sekcia Šport
Vernon zvíťazil vo 4. etape Tour Down Under, lídrom naďalej Vine
Pôvodne 176 km dlhú etapu z Brightonu na Willunga Hill organizátori skrátili pre vysoké horúčavy, ktoré dosahovali až 40 stupňov Celzia.
Autor TASR
Willunga 24. januára (TASR) - Britský cyklista Ethan Vernon z NSN Cycling Team sa stal víťazom predposlednej 4. etapy austrálskych pretekov Tour Down Under. V sobotnej skrátenej trase triumfoval v záverečnom hromadnom špurte pred Dánom Tobiasom Andresenom (Decathlon CMA CGM Team) a domácim pretekárom Laurenceom Pithiem z tímu Red Bull Bora-hansgrohe. Lídrom celkového poradia je naďalej Austrálčan Jay Vine (SAE Team Emirates - XRG), ktorý finišoval v rovnakom čase na 29. mieste.
Pôvodne 176 km dlhú etapu z Brightonu na Willunga Hill organizátori skrátili pre vysoké horúčavy, ktoré dosahovali až 40 stupňov Celzia. Štartovalo sa o hodinu skôr, trasa mala 131 km a finišovalo sa ešte pred vrcholom Willunga Hill. Z pretekov musel po páde odstúpiť vlaňajší víťaz Jhonatan Narvaez (SAE Team Emirates - XRG).
Výsledky 4. etapy Santos Tour Down Under (Brighton - Willunga, 131 km):
1. Ethan Vernon (V.Brit./NSN Cycling Team) 2:56:30 h, 2. Tobias Andresen (Dán./Decathlon CMA CGM Team), 3. Laurence Pithie (Austr./Red Bull Bora-hansgrohe), 4. Brady Gilmore (Austr./NSN Cycling Team), 5. Aaron Gate (Austr./XDS Astana Team), 6. Edoardo Zambanini (Tal./Bahrain - Victorious) všetci rovnaký čas
Poradie po 4. etape: 1. Jay Vine (Austr./SAE Team Emirates - XRG) 12:46:46 h, 2. mauro Schmid (Švaj./Team Jayco AlUla) +1:03 min., 3. Harry Sweeny (Austr./EF Education-EasyPost) +1:12, 4. Marco Brenner (Nem./Tudor Pro Cycling Team) +1:14, 5. Andreas Kron (Dán./Uno-X Mobility) +1:16, 6. Andrea Raccagni (Tal./Soudal Quick-Step) +1:19
